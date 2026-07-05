Onda tropical 15 continúa provocando lluvias este domingo; estados que se verán afectados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, este domingo 5 de julio, las lluvias continuarán en 30 estados de la República Mexicana, como parte de la onda tropical 15. Según lo mencionaron, todas las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Por otra parte, el SMN prevé altas temperaturas en el noroeste del país para este domingo, donde alcanzarán máximas de 45 °C.
¿Dónde lloverá este domingo 5 de julio?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Zacatecas
- Jalisco
- Michoacán
- Estado de México
- Morelos
- Guerrero
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Colima
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Veracruz
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Tabasco
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 5 de julio?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas
- 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Baja California, Estado de México y Michoacán
Vientos y oleaje:
- Vientos de 50 a 70 km/h: Chihuahua
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 30 a 50 km/h: Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco
- Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h
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