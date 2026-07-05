Onda tropical 15 continúa provocando lluvias este domingo; estados que se verán afectados

| 04:42 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvias en México
Continuará lloviendo en México. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, este domingo 5 de julio, las lluvias continuarán en 30 estados de la República Mexicana, como parte de la onda tropical 15. Según lo mencionaron, todas las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por otra parte, el SMN prevé altas temperaturas en el noroeste del país para este domingo, donde alcanzarán máximas de 45 °C.

¿Dónde lloverá este domingo 5 de julio?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Zacatecas
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Morelos
  • Guerrero
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Sonora
  • Colima
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Campeche

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Veracruz

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Tabasco

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 5 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas
  • 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Baja California, Estado de México y Michoacán

Vientos y oleaje:

  • Vientos de 50 a 70 km/h: Chihuahua
  • Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León y Tamaulipas
  • Viento de 30 a 50 km/h: Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco
  • Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h

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