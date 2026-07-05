Onda tropical 15 continúa provocando lluvias este domingo; estados que se verán afectados

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Continuará lloviendo en México. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, este domingo 5 de julio, las lluvias continuarán en 30 estados de la República Mexicana, como parte de la onda tropical 15. Según lo mencionaron, todas las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por otra parte, el SMN prevé altas temperaturas en el noroeste del país para este domingo, donde alcanzarán máximas de 45 °C.

¿Dónde lloverá este domingo 5 de julio?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Zacatecas

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Morelos

Guerrero

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Colima

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Veracruz

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Tabasco

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 5 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Baja California, Estado de México y Michoacán

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h : Chihuahua

: Chihuahua Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco

: Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h

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