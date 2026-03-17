Pronostican vientos de hasta 37 km/h en Paraíso, Tabasco; lluvias con 90% de probabilidad

| 14:47 | Dulce Juárez | Uno TV
Lluvia
Foto: Cuartoscuro

Para este miércoles 18 de marzo, el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte condiciones de cielo nublado y lluvias en Paraíso, Tabasco, donde se espera una precipitación acumulada de hasta 7 litros por metro cuadrado y una probabilidad de lluvia del 90%.

En cuanto al viento, se prevén velocidades sostenidas de entre 20 y 25 kilómetros por hora, con dirección del noreste y rachas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 26 grados Celsius, por lo que autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles afectaciones por el viento y las lluvias.

Ante el pronóstico de viento y lluvias en Paraíso, se recomienda:

  • Asegura objetos sueltos: Retira o fija láminas, lonas, macetas y cualquier objeto que pueda ser arrastrado por rachas de hasta 37 km/h
  • Extrema precauciones al conducir: El pavimento mojado y el viento pueden reducir la visibilidad y el control del vehículo
  • Evita zonas inundables: Con alta probabilidad de lluvia, podrían registrarse encharcamientos o anegaciones
  • Mantente informado: Sigue los avisos oficiales del clima ante posibles cambios en el pronóstico
  • Revisa desagües y coladeras: Mantenerlos limpios ayuda a prevenir acumulación de agua
  • Evita actividades al aire libre: Sobre todo durante las horas de lluvia o rachas de viento más fuertes
  • Ten lista una lámpara y baterías: Por posibles fallas eléctricas derivadas del mal tiempo

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