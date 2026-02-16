Pronóstico del clima en Yucatán: calor de hasta 35 grados y rachas de viento

El pronóstico del tiempo para este martes 17 de febrero en Yucatán indica condiciones estables, ambiente caluroso y cielo mayormente despejado durante el día, sin probabilidad de lluvia.

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temperatura máxima oscilará entre los 30 y 35 grados, mientras que la mínima será de 17 grados durante la madrugada.

Sin lluvias y cielo despejado durante el día

Según el reporte meteorológico de Conagua, durante las primeras horas del martes, entre las 00:00 y las 06:00 horas, se prevé ambiente templado con temperaturas constantes de 19 grados. En este periodo el cielo se mantendrá entre despejado y poco nuboso, con humedad relativa de hasta 98%.

A partir de las 08:00 horas comenzará un ascenso gradual de la temperatura. Para el mediodía se alcanzarán valores de entre 30 y 32 grados, mientras que el punto máximo del día se registrará entre las 13:00 y las 15:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 35 grados.

Durante la mayor parte de la jornada el cielo permanecerá despejado o con nubosidad ligera, y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

Vientos con rachas de hasta 50 km/h

El viento será del sureste con velocidades sostenidas de 10 a 20 km/h, informó Conagua. No obstante, se esperan rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h en distintas zonas del estado.

En la madrugada, la velocidad del viento será menor, con registros cercanos a 6 km/h provenientes del este y rachas de hasta 16 km/h.

Descenso gradual por la tarde y noche

Después de las 16:00 horas comenzará un descenso paulatino de la temperatura. Para las 18:00 horas se estiman 25 grados, mientras que entre las 20:00 y 23:00 horas el ambiente será más templado, con valores entre 22 y 23 grados y cielo despejado.

Las condiciones generales apuntan a una jornada estable, con ambiente caluroso durante el día y sin precipitaciones, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua.

