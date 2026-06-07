Sheinbaum defiende a AMLO y rechaza deslindarse de su gobierno: “se quedó en el corazón del pueblo de México”

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Sheinbaum defiende a AMLO durante visita a Veracruz. Foto: Cuartoscuro

Este sábado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que existe una campaña contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras la difusión de una carta pública del exmandatario. Desde Veracruz, afirmó que no se deslindará de su antecesor porque su administración forma parte del proyecto de la Cuarta Transformación.

Durante una gira de trabajo en Martínez de la Torre, donde encabezó la entrega de obras de protección contra inundaciones del río Bobos, la mandataria sostuvo que su gobierno continuará defendiendo la soberanía nacional y rechazó que decisiones de otros países determinen la actuación de las instituciones mexicanas.

Nuevas obras contra inundaciones. Carrillo Puerto, Veracruz https://t.co/nEO0p80v7J — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 6, 2026

Sheinbaum respalda a López Obrador y a la Cuarta Transformación

Ante habitantes de la región, Claudia Sheinbaum destacó el legado de López Obrador y aseguró que la ciudadanía conoce los resultados de su administración. La presidenta recordó que el exmandatario pidió que no se construyeran monumentos ni se pusiera su nombre a calles o escuelas al concluir su sexenio. Sin embargo, señaló que no es necesario porque, afirmó, “se quedó en el corazón del pueblo de México”.

Asimismo, destacó obras impulsadas durante el gobierno anterior y aseguró que su administración representa el segundo piso de la Cuarta Transformación, proyecto político iniciado por López Obrador.

Presidenta rechaza presiones externas sobre México

Del mismo modo, la mandataria también hizo referencia a la relación entre México y Estados Unidos y defendió que las decisiones judiciales deben resolverse mediante las instituciones mexicanas. “En México manda el pueblo”, afirmó Sheinbaum, al tiempo que rechazó que actores externos determinen el rumbo del país.

Durante su discurso, recordó episodios históricos relacionados con la defensa de la soberanía nacional, como la resistencia de Benito Juárez ante la intervención francesa y la postura de Venustiano Carranza frente a presiones extranjeras.

Llama a seguir trabajando pese a críticas

Sheinbaum consideró que la mejor respuesta ante las críticas es mantener el trabajo de gobierno y continuar con la realización de obras públicas. Por ello, señaló que su administración seguirá enfocada en atender a la población, impulsar proyectos de infraestructura y fortalecer el desarrollo del país.

Por último, reiteró que su gobierno continuará recorriendo las entidades para supervisar obras y mantener contacto directo con la ciudadanía.

Supervisamos los avances de la Autopista Cardel-Poza Rica. pic.twitter.com/eSSXN7UgOm — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 7, 2026

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