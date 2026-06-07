Vacaciones se adelantan en más estados; revisa cuándo salen de clases

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Foto: Shutterstock/ Getty

Nueve estados confirmaron que adelantarán las vacaciones para terminar de forma anticipada el ciclo escolar 2025-2026 en preescolar, primaria y secundaria; además, dos entidades harán ajustes para la inauguración del Mundial 2026.

El último día de clases oficial es el miércoles 15 de julio, según establece el calendario oficial 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Aplica para las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Qué estados adelantarán las vacaciones de verano este 2026?

Hasta este 6 de julio, nueve entidades confirmaron que adelantarán las vacaciones de verano de este 2026 en preescolar, primaria y secundaria por el intenso calor.

Colima: inicio de vacaciones para el 25 de junio

Yucatán: 26 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Baja California Sur: 3 de julio

San Luis Potosí (región Huasteca): 5 de julio

Nuevo León: 8 de julio

Tamaulipas: 10 de julio

Sinaloa: 10 de julio

Guanajuato: 10 de julio

En cambio, Chihuahua todavía analiza si adelanta el fin del ciclo escolar 2025-2026.

Más estados analizan o aplican ajustes al calendario escolar por el calor y otros factores locales. San Luis Potosí se sumó con adelanto de vacaciones en algunas regiones, mientras Baja California aclaró que, por ahora, no adelantará el fin de cursos. Padres y alumnos deben revisar si su entidad tendrá cambios.

¿Suspensión de clases para la inauguración del Mundial 2026?

Por otra parte, solo dos estados han confirmado cambios para el jueves 11 de junio, el día de la inauguración del Mundial 2026.

Ciudad de México (CDMX): suspensión de clases en educación básica y media superior

(CDMX): suspensión de clases en educación básica y media superior Jalisco: clases a distancia

¿Qué condiciones deben cumplirse para suspender clases en México?

Los estados pueden ajustar la fecha para el inicio de las vacaciones o la suspensión de clases con previa autorización de la SEP, debido a facultades otorgadas por la Ley General de Educación.

De esa forma, las escuelas pueden solicitar la suspensión de clases por:

Olas de calor.

Fenómenos meteorológicos.

Emergencias sanitarias o de protección civil.

Eventos especiales autorizados por las autoridades educativas.

Además, estos deben respetar los lineamientos de la SEP, como mantener un mínimo de 185 días o un máximo de 200 días efectivos de clase por ciclo escolar.

Por ello, el calendario escolar 2025-2026 contempla 185 días efectivos de clase para educación básica, conforme a la ley.