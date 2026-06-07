Gobierno solicita a CNTE levantar protestas; ofrece acuerdos desde la SEP, ISSSTE y Gobernación

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Gobierno asegura que continúa diálogo con la CNTE. Foto: Mario Delgado

La noche de este sábado, el Gobierno de México informó que continúan las mesas de trabajo con la CNTE para alcanzar acuerdos en materia educativa y laboral. Sin embargo, solicitaron a los maestros parar con las protestas y movilizaciones.

A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) destacaron avances en las principales demandas planteadas por el magisterio como lo son:

Desaparición de la USICAMM

El sistema de promoción docente

La abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

#SEGOBInforma 📢

Continúan trabajos con la CNTE para búsqueda de acuerdos en favor de la educación



Comunicado Conjunto: 📄 https://t.co/q7g4lP20Am pic.twitter.com/kdPy39qZbo — Gobernación (@SEGOB_mx) June 7, 2026

CNTE y Gobierno mantienen diálogo sobre educación y pensiones

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que el Gobierno mantiene conversaciones con distintas representaciones de la CNTE para construir acuerdos “en beneficio de la educación”.

Seguimos @SEGOB_mx @SEP_mx e @ISSSTE_mx en una jornada intensa de diálogo con el magisterio para la construcción de acuerdos. En el gobierno democrático @GobiernoMX de nuestra presidenta @Claudiashein las demandas legítimas y justas, encausadas por la vía pacífica, siempre… — Mario Delgado (@mario_delgado) June 6, 2026

Entre las propuestas presentadas destaca una reforma educativa que contempla la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), Según el funcionario, se busca presentar una iniciativa durante el próximo periodo de sesiones del Congreso que garantice los derechos laborales de los docentes, fortalezca la transparencia y “elimine prácticas como el favoritismo y el nepotismo”.

Se plantean cambios para fortalecer pensiones del ISSSTE

Sobre la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE, el director general del instituto, Martí Batres, mencionó que la abrogación total de la ley de 2007 resulta compleja debido al impacto financiero que implicaría.

Hemos llevado a las mesas de diálogo — junto con @SEGOB_mx y @SEP_mx — la propuesta de fortalecer @PENSIONISSSTE_ y crear una Aseguradora Pública para el pago de pensiones, con objeto de beneficiar a l@s maestr@s que se encuentran en cuentas individuales.https://t.co/st1RRe6xpW — Martí Batres (@martibatres) June 6, 2026

No obstante, explicó que el Gobierno propone crear una aseguradora pública que trabaje junto con PENSIONISSSTE. El objetivo, aseguró, es fortalecer la opción pública dentro del sistema de cuentas individuales.

Del mismo modo, Batres señaló que esta medida permitiría reducir costos para los trabajadores. Además, se evitaría que los recursos destinados al retiro terminen en instituciones privadas.

Gobierno solicita concluir movilizaciones de la CNTE

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que los docentes ya cuentan con propuestas para avanzar en los temas de ingreso, promoción y pensiones. Asimismo, reiteró que las puertas del diálogo permanecen abiertas para continuar con las negociaciones a nivel federal y estatal.

El magisterio tiene propuestas a sus demandas de ingreso, promoción y pensiones y cuenta con espacios abiertos para continuar las mesas de trabajo locales o de carácter estatal. Privilegiemos el bienestar de niñas y niños en el cierre del ciclo escolar. 🇲🇽 @Claudiashein… https://t.co/td1wcQM8OX — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 7, 2026

No obstante, para finalizar, el Gobierno hizo un llamado a la CNTE para concluir las protestas y evitar afectaciones a estudiantes, trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, ante la cercanía del cierre del ciclo escolar, mientras se acerca la inauguración del Mundial del 2026.

Así, la CNTE, a través de la Asamblea Nacional Representativa, determinará este domingo si las movilizaciones continuarán o no la siguiente semana.

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