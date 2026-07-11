Reaparece Inzunza en redes; publica mensaje desde Sinaloa sobre arbitrariedad y abuso

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Enrique Inzunza, senador. Foto: Cuartoscuro

Enrique Inzunza reapareció en redes sociales, con un publicación que lo ubica en Sinaloa. Con un libro sobre Ignacio Manuel Altamirano, el senador de Morena lanzó un mensaje sobre la “arbitrariedad, el abuso y el dinero representado por la derecha y el conservadurismo”, en medio de las acusaciones formuladas por Estados Unidos por sus presuntos nexos con el crimen organizado y cuyos documentos la Secretaría de Relaciones Exteriores reservó hasta por cinco años.

El senador por Sinaloa mostró una fotografía suya sosteniendo el libro que habla de Altamirano, asegurando que “cada página de la historia de México es una lección de civismo”.

“En los dos próceres indígenas de la Reforma, podemos ver cristalizada una de las promesas más valiosas del republicanismo: que desde la condición más humilde es posible alzarse sobre los arrogantes y los poderosos, y hacer triunfar la causa del bienestar del pueblo por encima de la arbitrariedad, el abuso y el dinero representado por la derecha y el conservadurismo. Entonces y ahora”. Enrique Inzunza

Cada página de la historia de México es una lección de civismo.



Un día como hoy, hace 165 años, Ignacio Manuel Altamirano pronunciaba ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, su discurso “Contra la amnistía”, una de las más altas piezas de la oratoria nacional.… pic.twitter.com/FcPfW2Tedi — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) July 10, 2026

La reaparición de Inzunza se da luego de que la Fiscalía General de la República negara la existencia de nuevas líneas de investigación en contra de él, del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el resto de señalados por Estados Unidos.

Inzunza reaparece luego de Rocha Moya

La publicación del senador de Morena, Enrique Inzunza, se da después de que lo hiciera, también en redes sociales, el gobernador con licencia de Sinaloa, Ruben Rocha Moya.

En su publicación, el mandatario estatal, emanado de las filas morenistas, negó haber salido de Sinaloa y enfatizó que ha comparecido ante las autoridades mexicanas tras las acusaciones en EE. UU..

Además, negó recibir protección por parte de elementos de seguridad del Gobierno Federal.

Rocha Moya reapareció casi 70 días después de haber solicitado licencia al cargo de gobernador de Sinaloa en medio de un escándalo que estalló al darse a conocer que autoridades estadounidenses lo vinculaban con el Cártel de Sinaloa.

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