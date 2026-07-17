Todo el país tendrá lluvias este viernes por onda tropical 19 y monzón mexicano; estados más afectados

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Lluvias se mantendrán en todo el país este viernes. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes 17 de julio, las lluvias continuarán en los 32 estados de la República Mexicana. La onda tropical 19, junto con el monzón mexicano, mantendrán las precipitaciones en todo el territorio, las cuales alcanzarán puntuales intensas.

Sin embargo, las altas temperaturas no se detendrán en varios estados del país. El SMN estima que, para este viernes, el termómetro incluso podría superar los 45 °C en Baja California.

¿Dónde lloverá este viernes 17 de julio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Durango

Sinaloa

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Jalisco

Nayarit

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Zacatecas

Colima

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Baja California Sur

Aguascalientes

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 17 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California

Baja California 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sonora y Sinaloa

: Baja California Sur, Sonora y Sinaloa 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Durango y Estado de México

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Puebla, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Puebla, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Ciudad de México y Veracruz

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Ciudad de México y Veracruz Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura : costas de Oaxaca

: costas de Oaxaca Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

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