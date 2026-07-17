Todo el país tendrá lluvias este viernes por onda tropical 19 y monzón mexicano; estados más afectados
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes 17 de julio, las lluvias continuarán en los 32 estados de la República Mexicana. La onda tropical 19, junto con el monzón mexicano, mantendrán las precipitaciones en todo el territorio, las cuales alcanzarán puntuales intensas.
Sin embargo, las altas temperaturas no se detendrán en varios estados del país. El SMN estima que, para este viernes, el termómetro incluso podría superar los 45 °C en Baja California.
¿Dónde lloverá este viernes 17 de julio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Durango
- Sinaloa
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Jalisco
- Nayarit
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Zacatecas
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Aguascalientes
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 17 de julio?
Temperaturas máximas esperadas:
- Más de 45 °C: Baja California
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora y Sinaloa
- 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Durango y Estado de México
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Puebla, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Ciudad de México y Veracruz
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.
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