Todos los estados tendrán lluvia este lunes, mientras termómetro podría superar los 45 grados
El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este lunes 17 de agosto, todos los estados de la República Mexicana tendrán lluvias, las cuales irán desde aisladas hasta puntuales intensas. La onda tropical 27 ha dejado de afectar el país, mientras que la onda tropical 28 y el monzón mexicano continúan provocando precipitaciones a lo largo del país.
A su vez, la onda de calor seguirá afectando cinco estados del norte y noroeste del país. Este lunes, en Baja California y Sonora, el termómetro podría rebasar los 45 °C.
¿Dónde lloverá este lunes 17 de agosto?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Sinaloa
- Nayarit
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Veracruz
- Oaxaca
- Puebla
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 17 de agosto?
Temperaturas máximas esperadas:
- Máximas de 45 °C: Baja California y Sonora
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas
- 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala
Vientos y oleaje:
- Vientos de 50 a 70 km/h: golfo de California, Oaxaca, Sonora y Sinaloa
- Viento de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California y golfo de Tehuantepec
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sonora, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman chubascos y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento