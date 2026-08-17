Todos los estados tendrán lluvia este lunes, mientras termómetro podría superar los 45 grados

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Lluvia y onda de calor continúan afectando el país. Fotos: Cuartoscuro

El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este lunes 17 de agosto, todos los estados de la República Mexicana tendrán lluvias, las cuales irán desde aisladas hasta puntuales intensas. La onda tropical 27 ha dejado de afectar el país, mientras que la onda tropical 28 y el monzón mexicano continúan provocando precipitaciones a lo largo del país.

A su vez, la onda de calor seguirá afectando cinco estados del norte y noroeste del país. Este lunes, en Baja California y Sonora, el termómetro podría rebasar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este lunes 17 de agosto?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Sinaloa

Nayarit

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Veracruz

Oaxaca

Puebla

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 17 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

Máximas de 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h : golfo de California, Oaxaca, Sonora y Sinaloa

: golfo de California, Oaxaca, Sonora y Sinaloa Viento de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas

: Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura : costas de Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas

: costas de Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California y golfo de Tehuantepec

Baja California y golfo de Tehuantepec Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sonora, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman chubascos y descargas eléctricas.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman chubascos y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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