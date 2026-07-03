México vs Inglaterra no cambia de horario; confirman que será a las 18:00 horas

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El Tri enfrentará a Inglaterra el domingo a las 18:00 horas. Foto: Reuters

El horario para el México vs Inglaterra se mantendrá a las 18:00 horas como estipulaba la agenda oficial, el anuncio tiene lugar tras diversos reportes que señalaron sobre un posible adelanto del partido a las 12:00 del día debido al pronóstico de lluvias previsto para este domingo 5 de julio.

Aunque por la mañana se difundió la versión de que el partido de la Selección Mexicana podría cambiar de horario, Claro Sports confirmó que el encuentro tendrá lugar en su horario habitual, es decir a las 18:00 horas.

Según el medio deportivo, “diversos factores como el cambio de horario del Brasil vs Noruega habrían actuado como un impedimento clave que influiría de forma determinante en la resolución”.

También destacó que se tuvieron “intensas deliberaciones que habrían involucrado a representantes de la FIFA, autoridades locales y dirigentes de ambas selecciones, quienes evaluaron exhaustivamente todas las opciones”.

Las reacciones ante el supuesto cambio

Pese a que varios aficionados en redes celebraron este supuesto cambio como una victoria, el seleccionador de México, Javier Aguirre, se mostró con molestia ante la posibilidad de que el juego se moviera a las 12:00 del día.

“Es como una patada en el estómago, hay que cambiar todo el plan, todo, todo el trabajo”, dijo el entrenador, en entrevista con Joaquín López-Dóriga.

El técnico explicó en esa charla que el horario de las 18:00 horas es conveniente para su equipo, no solo por costumbre, sino por el rendimiento que ha mostrado la Selección Mexicana en ese tramo del día.

“Yo a las seis estaba perfecto. Es más, a esta hora hemos rendido muy bien. Es una hora fantástica para mí”, comentó ante la posibilidad del cambio de horario.

Sin embargo, la información confirmada señala que el partido se jugará en el Estadio Azteca a las 18:00 horas, mientras que en Inglaterra el partido se podrá ver a la 1:00 de la mañana del lunes.

En este encuentro, México buscará volver a unos cuartos de final después de 40 años, por su parte, la última vez que Inglaterra pisó el Estadio Azteca en un Mundial fue el 22 de junio de 1986, cuando fue eliminado en cuartos de final por Argentina y Diego Armando Maradona.

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