Viene tercera tormenta invernal: alertan por frío severo, heladas y vientos fuertes

Autoridades alertan por por frío severo, heladas y vientos. Foto: Cuartoscuro

La tercera tormenta invernal llegará a partir de este viernes y se mantendrá durante el fin de semana, con efectos severos en amplias zonas del país. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió que su interacción con el frente frío número 30 y una masa de aire ártico provocará un descenso marcado de temperatura, heladas y condiciones invernales, principalmente en el norte, noreste y zonas altas del centro de México.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan ambientes de fríos a muy fríos, así como vientos fuertes y lluvias en distintas regiones, por lo que las autoridades llamaron a la población a anticiparse y tomar medidas de prevención, sobre todo durante las madrugadas y noches.

Frío intenso, heladas y posibles nevadas por tormenta invernal

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante las próximas horas una vaguada en niveles altos y la corriente en chorro subtropical favorecerán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del país. En regiones del centro y oriente existe la posibilidad de granizo.

Además, se prevén condiciones para lluvia engelante y caída de aguanieve en zonas montañosas por encima de los 4 mil metros de altitud, particularmente en el Eje Neovolcánico, un fenómeno que incrementa el riesgo en carreteras y comunidades serranas.

Vientos fuertes y lluvias en varias regiones del país

El ingreso del frente frío 30 por la frontera norte traerá rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, principalmente en Coahuila, con riesgo de desprendimiento de objetos y afectaciones en estructuras ligeras.

En paralelo, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe favorecerán lluvias y chubascos en el sureste del país y la península de Yucatán, mientras que en la Mesa del Norte y la Mesa Central se esperan bancos de niebla durante las mañanas.

Recomendaciones clave para protegerse del frío extremo

Ante este escenario, Protección Civil pidió extremar cuidados para reducir riesgos a la salud y al patrimonio. Entre las principales recomendaciones están:

Ventilar adecuadamente espacios donde se usen calentadores de gas o chimeneas y apagarlos antes de dormir, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

y apagarlos antes de dormir, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono Proteger tuberías externas para prevenir rupturas por congelamiento

externas para prevenir rupturas por congelamiento Asegurar techos de lámina, ventanas, toldos y objetos sueltos ante rachas de viento fuertes

ante rachas de viento fuertes Vestir varias capas de ropa para conservar el calor corporal

para conservar el calor corporal Evitar la exposición al frío de niñas, niños, personas adultas mayores y enfermos crónicos

Conducir con precaución en zonas con niebla, lluvia engelante o posible “hielo negro” en carreteras

Las autoridades subrayaron que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente, por lo que recomendaron mantenerse informados sólo a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores durante el desarrollo de esta tercera tormenta invernal.

