Zona de baja presión en Golfo de México provocará lluvias intensas en estos estados

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Lluvias intensas en estos estados. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión ubicada en el Golfo de México que generará precipitaciones de fuertes a muy fuertes en regiones del noreste, oriente y centro del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda asociada a este sistema ingresará sobre Tamaulipas y avanzará hacia el noreste del país, donde se dispersará durante la tarde. Sin embargo, sus efectos continuarán favoreciendo condiciones para lluvias en distintas entidades.

Se refuerzan acciones preventivas por el ingreso de una zona de baja presión en #Tamaulipas. https://t.co/axs6NiJcoa pic.twitter.com/39Fou5Ah95 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 14, 2026

Lluvias intensas por zona de baja presión en Tamaulipas

El SMN señaló que las precipitaciones más significativas se presentarán de manera puntual e intensa en:

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

San Luis Potosí

Asimismo, la interacción de una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios de la atmósfera, un sistema frontal y la onda tropical número 7 provocará chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes en gran parte del país.

Entre las entidades con pronóstico de lluvias puntuales muy fuertes se encuentran:

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

También se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en:

Coahuila

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Chiapas

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Protección Civil refuerza acciones preventivas por lluvias

Ante este panorama meteorológico, la CNPC informó que mantiene comunicación permanente con las autoridades estatales para coordinar y fortalecer los protocolos de respuesta.

Como parte de las acciones preventivas, se realizan recorridos para identificar puntos de riesgo y se impulsa la comunicación preventiva dirigida principalmente a comunidades ubicadas cerca de laderas, ríos y otros cuerpos de agua.

Las autoridades también llevan a cabo inspecciones en inmuebles que podrían habilitarse como refugios temporales. El objetivo es verificar que cumplan con las condiciones sanitarias y cuenten con servicios básicos para atender a la población en caso de ser necesario.

Oleaje elevado en estos estados

El pronóstico del SMN también prevé oleaje elevado en distintas zonas costeras del país.

Olas de entre 1.5 y 2.5 metros de altura

En las costas de Tamaulipas

Oleaje de 1 a 2 metros de altura

Costa occidental de la península de Baja California

Costas de Jalisco

Costas de Colima

Costas de Michoacán

Costas de Guerrero

Costas de Oaxaca

Costas de Chiapas

Costas de Veracruz

Costas de Campeche

Costas de Yucatán

Costas de Quintana Roo

¡Toma precauciones! 🌊



Se pronostica #Oleaje elevado de hasta 2.5 metros de altura en las siguientes costas mexicanas. pic.twitter.com/7zx2WOjc2J — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 14, 2026

Ante estas condiciones, las autoridades mantienen vigilancia en las zonas costeras y recomiendan a la población atender los avisos emitidos por las instancias de Protección Civil y autoridades marítimas.

Recomendaciones ante lluvias intensas y potencial desarrollo ciclónico

La vigilancia de ríos, arroyos, lagunas y presas se mantiene en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada mediante fuentes oficiales y adoptar medidas de prevención.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas

Resguardar documentos importantes en bolsas de plástico

Identificar rutas de evacuación hacia zonas seguras

Ubicar previamente los refugios temporales disponibles en cada localidad

También se exhortó a asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento o arrastrados por el agua, además de atender las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

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