Zona de baja presión en Golfo de México provocará lluvias intensas en estos estados
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión ubicada en el Golfo de México que generará precipitaciones de fuertes a muy fuertes en regiones del noreste, oriente y centro del territorio nacional.
De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda asociada a este sistema ingresará sobre Tamaulipas y avanzará hacia el noreste del país, donde se dispersará durante la tarde. Sin embargo, sus efectos continuarán favoreciendo condiciones para lluvias en distintas entidades.
Lluvias intensas por zona de baja presión en Tamaulipas
El SMN señaló que las precipitaciones más significativas se presentarán de manera puntual e intensa en:
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
- San Luis Potosí
Asimismo, la interacción de una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios de la atmósfera, un sistema frontal y la onda tropical número 7 provocará chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes en gran parte del país.
Entre las entidades con pronóstico de lluvias puntuales muy fuertes se encuentran:
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
También se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en:
- Coahuila
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Chiapas
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Protección Civil refuerza acciones preventivas por lluvias
Ante este panorama meteorológico, la CNPC informó que mantiene comunicación permanente con las autoridades estatales para coordinar y fortalecer los protocolos de respuesta.
Como parte de las acciones preventivas, se realizan recorridos para identificar puntos de riesgo y se impulsa la comunicación preventiva dirigida principalmente a comunidades ubicadas cerca de laderas, ríos y otros cuerpos de agua.
Las autoridades también llevan a cabo inspecciones en inmuebles que podrían habilitarse como refugios temporales. El objetivo es verificar que cumplan con las condiciones sanitarias y cuenten con servicios básicos para atender a la población en caso de ser necesario.
Oleaje elevado en estos estados
El pronóstico del SMN también prevé oleaje elevado en distintas zonas costeras del país.
Olas de entre 1.5 y 2.5 metros de altura
- En las costas de Tamaulipas
Oleaje de 1 a 2 metros de altura
- Costa occidental de la península de Baja California
- Costas de Jalisco
- Costas de Colima
- Costas de Michoacán
- Costas de Guerrero
- Costas de Oaxaca
- Costas de Chiapas
- Costas de Veracruz
- Costas de Campeche
- Costas de Yucatán
- Costas de Quintana Roo
Ante estas condiciones, las autoridades mantienen vigilancia en las zonas costeras y recomiendan a la población atender los avisos emitidos por las instancias de Protección Civil y autoridades marítimas.
Recomendaciones ante lluvias intensas y potencial desarrollo ciclónico
La vigilancia de ríos, arroyos, lagunas y presas se mantiene en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada mediante fuentes oficiales y adoptar medidas de prevención.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas
- Resguardar documentos importantes en bolsas de plástico
- Identificar rutas de evacuación hacia zonas seguras
- Ubicar previamente los refugios temporales disponibles en cada localidad
También se exhortó a asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento o arrastrados por el agua, además de atender las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.
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