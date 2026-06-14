Lluvias intensas y onda de calor afectarán a más de 18 estados de México

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Habrá lluvias y calor en más de 18 estados de México. Fotos: Cuartoscuro

Las lluvias intensas y la onda de calor continuarán este domingo 14 de junio de 2026 en diversas regiones de México, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones de hasta 150 milímetros, temperaturas superiores a 45 grados Celsius, vientos fuertes y oleaje elevado en distintas zonas del país.

De acuerdo con el pronóstico del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias más intensas se presentarán en Durango, Sinaloa y Nayarit, mientras que el calor persistirá principalmente en estados del norte y noroeste del territorio nacional.

Se prevén #Lluvias de fuertes a intensas en regiones de 18 estados de #México.



Consulta más detalles del #Pronóstico. ⤵️ https://t.co/zNJyC7C9iO pic.twitter.com/2a5Hfp9owZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 14, 2026

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Lluvias intensas afectarán a Durango, Sinaloa y Nayarit

El SMN pronosticó también lluvias intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, en:

Durango (oeste y sur)

Sinaloa (este)

Nayarit (norte)

Además, se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Chihuahua (suroeste)

Nuevo León (sur)

Tamaulipas (norte y suroeste)

Veracruz (norte)

San Luis Potosí (norte y este)

Zacatecas (oeste)

Jalisco (norte y noroeste)

También se prevén lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Sonora

Coahuila

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Hidalgo

Chiapas

Por otra parte, se registrarán intervalos de chubascos en Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Onda de calor continuará en cinco estados

El pronóstico indica, por otra parte, que la onda de calor permanecerá en:

Baja California (noreste)

Sonora (centro y este)

Chihuahua (oeste)

Durango (centro)

Sinaloa (sur)

Las temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius se esperan en:

Baja California (noreste)

Sonora (centro y este)

Asimismo, se prevén temperaturas de entre 40 y 45 grados en:

Chihuahua

Sinaloa

Mientras que valores de 35 a 40 grados Celsius se registrarán en:

Baja California Sur

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Además, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla y Quintana Roo alcanzarán temperaturas de entre 30 y 35 grados Celsius.

Vientos fuertes y oleaje elevado acompañarán el pronóstico

Las condiciones meteorológicas también favorecerán rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila.

En Baja California, Baja California Sur y Sonora se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

Otros estados con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora serán:

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Aguascalientes

Zacatecas

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las autoridades indicaron, igualmente, que estos vientos podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Asimismo, se prevé oleaje de entre uno y dos metros de altura en las costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Qué fenómenos provocarán las lluvias en México?

El SMN explicó que las condiciones meteorológicas serán generadas por diversos sistemas atmosféricos que interactúan sobre el territorio nacional.

Entre ellos destacan:

Una zona de baja presión con probabilidad también de desarrollo ciclónico

Una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera

Una línea de convergencia

Condiciones de inestabilidad atmosférica

El ingreso de humedad proveniente de ambos litorales

La onda tropical número 7

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y atender las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las regiones donde se pronostican lluvias intensas, vientos fuertes y temperaturas elevadas.

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