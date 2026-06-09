Annie Leibovitz expone su mirada del futbol en el Museo Nacional de Antropología

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Tras 40 años, volvió a retratar el mundo del futbol. Foto: Alberto Estrada

La célebre fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz tomó su lente para retratar la pasión y a los protagonistas del futbol de cara al Mundial.

Bajo el nombre de “Futbol 2026”, la retratista más influyente de los últimos años mencionó, durante una charla en el Museo Nacional de Antropología, que “tenía que ser México, el que me hiciera regresar a este enorme y maravilloso tema que es el futbol”.

Foto: Alberto Estrada

40 años después de México 86

Cabe recordar que esta es la segunda vez que Annie realiza un trabajo como este, el primero fue hace 40 años, en el Mundial de México 86, donde retrató los diferentes estadios y a su gente, experiencia donde descubrió que el país ama mucho el futbol.

“Esta vez han pasado muchos años, y me ha interesado mucho más por las personas y por el retrato. Cuando regresé a este proyecto comencé a pensar en quiénes juegan el deporte. Son guerreros, héroes, compañeros de batalla, poetas, un grupo verdaderamente extraordinario de seres humanos”, dijo.

Foto: Alberto Estrada

Un proyecto que continuará después del Mundial

La fotógrafa adelantó que “esto apenas está empezando” debido a que aún hay muchas personas a las que quiere fotografiar y que no pudieron incluir en esta primera etapa del proyecto y su intención es “seguir trabajando en este proyecto, incluso después del Mundial”.

La fiebre del Mundial ya se está sintiendo en la capital, así lo percibe Annie, “se puede sentir cómo la emoción crece en esta ciudad. Se percibe que algo muy importante está ocurriendo. Con todo lo que sucede en el mundo actualmente y sin entrar en temas políticos, qué maravilloso es contar con este deporte que nos une a todos, hombres y mujeres”.

Foto: Alberto Estrada

“Futbol 2026”, de Annie Leibovitz, en el Museo Nacional de Antropología

La exposición arrancará este martes 9 de junio y se podrá ver en el Museo Nacional de Antropología, lugar que le encanta a Annie.

“Tampoco puedo creer que me encuentre en este museo extraordinario. Me pareció una idea fascinante que algunos de los objetos fueran tan grandes que tuvieron que construir un museo alrededor de ello. Es algo verdaderamente extraordinario”, aseveró.

Annie Leibovitz ha fotografiado a una gran cantidad de personajes de diferentes ámbitos y se dijo agradecida por su estar en México con esta exposición dedicada al futbol.

Foto: Alberto Estrada

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