Pitiwis, el food truck checo que te permite probar los sabores del país rival de México en el Mundial

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Los sabores tradicionales son un jugador más que se presentará durante el Mundial y, en este verano, la comida de Chequia, país también conocido como República Checa, será protagonista debido a que se enfrentará a la Selección Nacional de México durante la fase de grupos de la justa mundialista.

Petr Blaha, dueño del local de comida checa Pitiwis, trajo el sabor de su país natal a México, y con ello, los recuerdos que asemejan a una mítica escena de la película “Ratatouille“.

“Mi hija y yo nos quedamos parados sin saber qué hacer, el chavo se sentó a comer, yo nada más vi que agarró la cuchara, cerró los ojos, los probó y empezó a llorar y nosotros así con cara de qué hacemos y ya luego de terminando, me dijo: ‘Cuando cerré los ojos, vi a mi mamá cocinando este platillo‘”, dijo en entrevista con Uno TV.

Aquel recuerdo y la necesidad por traer el sabor de su país a México, su segunda casa, hizo que Petr aprendiera a cocinar.

Pitiwis, uno de los pocos lugares donde puedes probar la comida checa

“Pitiwis” es de las pocas opciones para probar y disfrutar de la comida checa en la ciudad de México.

“Estamos en la calle de Mártires Irlandeses en Coyoacán, aquí está nuestro foodtruck llamado Pitiwis y aquí pueden encontrar, que no es checo, pero son hamburguesas, pero lo típico checo, lo que tenemos aquí son costillas, alitas y embutidos”. Petr Blaha, Pitiwis

El dueño de Pitiwis presentó un platillo tradicional checo llamado Vepřo knedlo zelo, que está hecho de un pan hervido, luego carne de cerdo horneada, luego la col agridulce y luego jugo de carne. Tradicionalmente, se acompaña con cerveza.

La comida checa es rica en variedad y otro de los platillos para disfrutar es Schbiscoba. “Es un platillo para festejos especiales y es lomo de res, viene mechado con tocino y viene en una salsa de raíces, que se prepara y luego se hornea, se licua, se añade crema”, explicó Petr Blaha.

Petr Blaha, con el corazón dividido entre México y Chequia

En entrevista con Uno TV, se le preguntó a Petr Blaha su pronóstico para el México vs República Checa que se jugará el próximo 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.

Sin embargo, no se atrevió a dar un pronóstico exacto, aunque confesó que tiene el corazón dividido por los dos países que le representan.

“Como soy la mitad checo y mexicano, bueno, como no nací en México, ya tengo lista otra playera, depende el resultado y ya rápido me la cambio“, remató.

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