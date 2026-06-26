Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza Mosaico Natura 2026: ofrecen hasta 30 mil pesos; ve requisitos

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Pueden participar adolescentes y adultos. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abrió la convocatoria para el Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza Mosaico Natura 2026, donde los participantes pueden ganar hasta 30 mil pesos con imágenes que resalten la riqueza natural y cultural de México.

Este certamen, dirigido a personas interesadas en capturar la biodiversidad mexicana, estará abierto del 24 de abril al 5 de julio. Pueden participar fotógrafos amateur o profesionales.

Mediante un comunicado, la dependencia indicó que el Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza Mosaico Natura 2026 busca reunir “imágenes que reflejen la diversidad de paisajes, especies y formas de relación con la naturaleza”, desde selvas, desiertos y montañas, hasta costas, ciudades y comunidades.

“Cada una de las fotografías, además de capturar un instante, construye memoria, identidad y conciencia sobre la riqueza biocultural que define a México como uno de los países megadiversos del mundo”, destacó.

Convocatoria del Concurso Nacional de Fotografía. Foto: Semarnat.

Temáticas del concurso

Este concurso prioriza diversas temáticas que capturen distintas dimensiones de la naturaleza:

Fauna silvestre: animales en su hábitat

Plantas y hongos: resaltar la diversidad vegetal y micológica

Ecosistemas y su gente: paisajes e interacción entre comunidades y naturaleza

Fotografía macro: detalles más pequeños del entorno natural

Todo sobre el Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza Mosaico Natura 2026

Categorías por edad

Personas adultas

Jóvenes entre 10 y 17 años

Categorías especiales

Fotografía con dispositivos móviles

Cámara tradicional

Los premios van de los 20 y 30 mil pesos, dependiendo de la categoría

Importante: las fotos finalistas formarán parte de una exposición pública en la galería abierta de las rejas del Bosque de Chapultepec.

Semarnat explicó que “cada imagen enviada se integra a un esfuerzo colectivo por visibilizar la biodiversidad del país, sensibilizar a la sociedad, a través del arte de la fotografía, y fortalecer el vínculo entre conocimiento científico y participación social.”

Los interesados en participar en el Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza Mosaico Natura 2026 pueden consultar las bases de la convocatoria en este enlace.

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