Mafalda llega a CDMX como embajadora de la paz; invitan a compartir mensajes de amor

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Mafalda ya tiene un nuevo hogar en la Ciudad de México (CDMX), el personaje creado por Quino fue instalado a un costado del Museo Soumaya, frente a Plaza Carso, como parte de una iniciativa que busca promover mensajes de paz y amor entre visitantes nacionales y extranjeros en el contexto del Mundial 2026.

La actividad es impulsada por Busca la Paz A.C, que invita a las personas a sumarse a una campaña ciudadana mediante fotografías y mensajes positivos que puedan compartirse a través de redes sociales.

Raquel Guerra, directora de Busca la Paz A.C., explicó que Mafalda fungirá como una representante simbólica de los valores que busca difundir la organización.

“Mafalda aquí va a estar como esta embajadora de la paz pensando que lo más importante para todo el mundo es la paz y el amor”. Raquel Guerra, directora de Busca la Paz A.C.

La representante de la asociación destacó que la iniciativa busca aprovechar la atención internacional que genera el Mundial para transmitir mensajes positivos.

¿Cómo participar en la iniciativa de Mafalda en CDMX?

De acuerdo con la asociación, cualquier persona puede acudir al punto donde se encuentra la figura de Mafalda, tomarse una fotografía y compartirla en redes sociales para difundir el mensaje de paz.

Los organizadores invitan a etiquetar la cuenta @buscalapazmx y utilizar el hashtag #BuscaLaPazMX para formar parte de la campaña.

La instalación permanecerá de manera permanente en esta zona de la capital, permitiendo que habitantes y turistas encuentren un espacio para reflexionar sobre la importancia de la convivencia pacífica y el respeto entre las personas.

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