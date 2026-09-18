México recibe el Códice Azcatitlan tras casi dos siglos en Francia; relata la historia del pueblo mexica

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El Códice Azcatitlan, el cual relata la historia mexica, desde su migración y fundación de México-Tenochtitlan hasta la conquista de los españoles, llega al Museo Nacional de Antropología en una exposición temporal que estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

Su regreso a México, después de permanecer 186 años resguardado en Francia, es fruto de un intercambio entre el Gobierno francés y el mexicano, pues el Códice Boturini será presentado en Francia.

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, durante la inauguración del evento, habló de lo importante de esta alianza cultural, celebrando 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Dos relatos de la peregrinación mexica cruzan el Atlántico en sentidos opuestos. El códice Azcatitlan llega al Museo Nacional de Antropología. El códice Boturini viaja a la Biblioteca Nacional de Francia. México abre a su público el relato que Francia resguarda desde el siglo XIX”, mencionó durante la conferencia de prensa.

Códice Azcatitlan Foto: Uno TV

La funcionaria mencionó que la exposición nació tras la iniciativa de la comunidad Hñähñu de Ixmiquilpan, Hidalgo, quienes impulsaron una petición para que el códice regresara a México.

“Una iniciativa que pone al centro el vínculo de los pueblos originarios con su memoria y su patrimonio. Y el intercambio temporal de estos códices y recíproco, fueron acordados durante la visita oficial con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Emmanuel Macron, que tuvimos en noviembre de 2025”, puntualizó.

códice Azcatitlan Foto: Uno TV

¿Qué hay en el Códice Azcatitlan?

El Códice Azcatitlan narra la historia del pueblo mexica, desde la peregrinación de los mexicas desde Aztlan y su posterior establecimiento en México-Tenochtitlan, hasta la conquista española y la colonización.

“Quienes pintaron estas páginas eran historiadores. Los tlacuilos registraron nombres, lugares, genealogías y formas de comprender el mundo. Pintar era también escribir. Y escribir así significaba decidir qué había que recordarse, sobre todo en qué orden y para quién”, mencionó la secretaria.

El códice estará en el Museo Nacional de Antropología hasta el 31 de diciembre de 2026 y “En el año en que conmemoramos dos siglos de relaciones diplomáticas, esta exposición muestra lo que esa cooperación puede hacer”.

Códice Azcatitlan Foto: Uno TV

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