¿Qué es el Códice Azcatitlán, el documento mexica que regresa a México tras casi dos siglos?

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Códice Azcatitlán Foto: X @INAH

El Códice Azcatitlan regresará a México después de 186 años en Francia para formar parte de una exposición temporal en el Museo de Antropología, en la capital del país, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El documento, actualmente resguardado en la Biblioteca Nacional de Francia, volverá de manera temporal al país para que el público pueda conocer de cerca una pieza que reúne varios siglos de la historia de México.

https://twitter.com/INAHmx/status/2099987248083026211

¿Qué es el Códice Azcatitlan?

El Códice Azcatitlan es un documento que relata cerca de 350 años de la historia mexica, desde su migración y la fundación de México-Tenochtitlan hasta la llegada de los españoles y el proceso de colonización.

Fue elaborado en el último tercio del siglo XVI, aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señala que también podría datar de finales del siglo XVI y principios del XVII.

¿Qué contiene en el Códice Azcatitlan?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Francia, así como el propio INAH, dicho documento se encuentra dividido en tres periodos de importancia para la historia mexica.

La peregrinación de los mexicas desde Aztlan y su posterior establecimiento en México-Tenochtitlan.

La fundación de Tenochtitlan y la sucesión de sus gobernantes. Aquí se menciona a los reinados de nueve gobernantes anteriores a 1519.

La llegada de los españoles, la conquista y el establecimiento del mundo colonial, incluida la evangelización.

Sobre su elaboración, como ya se mencionó, se estima que fue a finales del siglo XVI, aunque el INAH amplía esto hasta principios del XVII.

Por esto es que no se trata de un documento de dicha civilización, pero sí es un documento indígena elaborado posterior a la conquista, donde se narra la historia mexica.

¿Por qué el códice lleva casi 200 años fuera de México?

El códice, según la información de la Biblioteca Nacional de Francia, perteneció a la colección de Lorenzo Boturini, pero en el año de 1840 es que sale de México y llega a Francia como parte de la colección de Joseph Marius Alexis Aubin.

Años más tarde pasó a manos de Eugène Goupil para ingresar a la Biblioteca Nacional de Francia, institución que resguarda el documento actualmente.

El códice regresa a México

El Códice Azcatitlan regresará a territorio mexicano después de 186 años en una exposición temporal como parte de los acuerdos por los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

El INAH dio a conocer que este documento estará en nuestro país desde el 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2026.

Parte del acuerdo incluye que el Códice Boturini sea exhibido en Francia. Los gobiernos acordaron que los traslados fueran temporales, recíprocos y simultáneos, bajo mecanismos de protección establecidos por ambos países.

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