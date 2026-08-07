Tres piezas arqueológicas regresarán a México tras investigaciones en Nueva York

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Pertenecía al Museo Metropolitano de Arte. Foto: Consulado General de México en NY

México alista la repatriación de tres piezas arqueológicas de origen prehispánico recuperadas en Nueva York, Estados Unidos, como parte de las acciones para recuperar el patrimonio cultural de la nación, informaron las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Los bienes fueron entregados el 15 de julio de 2026 al Consulado General de México en Nueva York, desde donde serán enviados al país para su entrega oficial al INAH.

Una de las piezas pertenecía al Museo Metropolitano de Arte

Entre los objetos recuperados destaca una figura antropomorfa de estilo Ixtlán del Río, elaborada en barro y de 91 centímetros de altura, que representa a un guerrero con yelmo, coraza y lanza.

La pieza está asociada a la tradición Tumbas de Tiro del occidente de México y fue elaborada entre los años 100 a.C. y 600 d.C.. Formaba parte de la colección del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, cuya restitución fue posible gracias a investigaciones de la Fiscalía de Distrito de Manhattan y a la colaboración del propio museo.

También recuperaron un cajete de piedra y una navajilla de obsidiana

La segunda pieza es un cajete de piedra, cuya morfología indica que procede de la región central del actual estado de Guerrero y que fue elaborado entre los años 300 y 900 d.C.

El tercer bien corresponde a una navajilla prismática de obsidiana, fabricada mediante técnicas de presión y percusión, representativa de la industria lítica desarrollada durante la época prehispánica en Mesoamérica.

Las tres piezas estaban vinculadas a investigaciones penales coordinadas por la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan.

INAH confirmó que las piezas son patrimonio de México

Especialistas del INAH realizaron los dictámenes arqueológicos y concluyeron que los tres objetos son de origen prehispánico y, por lo tanto, propiedad de la nación mexicana, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que la recuperación de estos bienes representa también la recuperación de información histórica.

“La recuperación de bienes arqueológicos no solo restituye objetos, recupera información indispensable para comprender las culturas que dieron origen a nuestro país. Cada pieza que vuelve al patrimonio de la nación amplía las posibilidades de investigación, conservación y conocimiento para las generaciones presentes y futuras”, afirmó.

Actualmente, las piezas permanecen bajo resguardo del Consulado General de México en Nueva York y serán enviadas a la Consultoría Jurídica de la SRE, en la Ciudad de México, mediante valija diplomática, para su entrega oficial al INAH.

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