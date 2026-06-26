Zonas exclusivas del templo de Ehécatl y Juego de Pelota abren por el Mundial: fechas, precio y cómo reservar

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Recorre el Templo de Ehécatl y el Juego de pelota de Tenochtitlan | Getty Images

El Pok Ta Pok es “una de las tradiciones deportivas más antiguas del planeta“, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el cual abrirá recorridos temporales del Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y una sección del Juego de Pelota con motivo del Mundial de 2026.

“La iniciativa tiene como fin promover a las culturas prehispánicas de nuestro país ante los miles de aficionados que residen en la Ciudad de México, o que la visitan, con la intención de conocer más de las prácticas rituales mexicas“, anunció el INAH este jueves 25 de junio.

¿Cuándo y dónde recorrer el Templo de Ehécatl y el Juego de Pelota?

El INAH anunció que las visitas guiadas por el Templo de Ehécatl y la sección del Juego de Pelota ya están disponibles, de martes a sábado, en tres horarios de 09:30 a 12:00 horas.

Los recorridos estarán abiertos hasta el 19 de julio de 2026, día en que ocurrirá también la final del Mundial, y se impartirán por parte del personal del Museo del Templo Mayor, en grupos de hasta 15 personas.

Después de esa fecha, los espacios cerrarán nuevamente para que las y los arqueólogos continúen con sus exploraciones.

Fecha y hora de las visitas al Templo de Ehécatl y el Juego de Pelota ¿Cuándo estará abierto? Del 26 de junio al 19 de julio de 2026

Del 26 de junio al 19 de julio de 2026 Fechas de visita: De martes a sábado

De martes a sábado ¿Dónde está? Museo del Templo Mayor

Museo del Templo Mayor Dirección del lugar: Seminario 8, Centro Histórico de la Ciudad de México

Seminario 8, Centro Histórico de la Ciudad de México Horario del museo : 09:00 a 17:00 horas

: 09:00 a 17:00 horas Horarios de los recorridos : 09:30 horas 11:00 horas 12:00 horas

: Fuente: INAH

Para poder visitar ambos espacios, se debe hacer previa cita en cualquiera de los siguientes correos electrónicos: edutemplomayor@inah.gob.mx y direccion.mtm@inah.gob.mx.

El acceso al Templo de Ehécatl y el Juego de Pelota está incluido en la cuota de entrada al Museo del Templo Mayor, que es de $105.00 (MXN) para nacionales y extranjeros con residencia en México.

Cabe destacar que ambos espacios solo se podrán visitar de manera controlada, ya que continúan en estudio por parte de los investigadores.

Celebran la apertura temporal del Templo de Ehécatl y el Juego de Pelota

Con motivo de la justa mundialista, el INAH, la Secretaría de Cultura y el Museo del Templo Mayor abrirán espacios del recinto sagrado de Tenochtitlán que están reservados para la investigación arqueológica.

La visita será guiada por especialistas y permitirá a los visitantes acercarse de manera responsable a espacios fundamentales del antiguo recinto sagrado tenochca, según Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura.

“Nos recuerda que, bajo la Ciudad de México, permanece viva una memoria arqueológica extraordinaria, que el INAH investiga, conserva y comparte para que más personas conozcan la profundidad histórica de nuestro país”. Claudia Curiel de Icaza, Secretaría de Cultura

Ambos espacios fueron excavados por el Programa de Arqueología Urbana (PAU) del INAH, dirigido por el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez.

Se espera abrir estos espacios permanentemente en el futuro

Barrera Rodríguez aseguró que se está trabajando para que la sección, que estará abierta al público temporalmente, pueda abrirse al público en cuanto concluyan los procesos de investigación y conservación en los vestigios.

El Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl se halló en 2010, durante labores de un salvamento arqueológico, cuando se descubrió un basamento que aún conserva los restos de dos cuerpos arquitectónicos.

El Juego de Pelota, conocido en náhuatl como Teotlachco (juego de los dioses), su costado exterior norte se descubrió en 2014. Las investigaciones han revelado que llegó a tener casi 50 metros de longitud y 34 metros de ancho, con una orientación de este a oeste.

Los investigadores han resuelto que este espacio prehispánico contó con un patio alargado y dos patios cabezales que formaban una I.

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