¿Sin plan? Disfruta la Noche de Museo gratis en Veracruz

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La cita es este jueves. Foto: Centro Cultural Leyes de Reforma

El Centro Cultural Leyes de Reforma abrirá sus puertas este jueves 30 de julio para celebrar una nueva edición de la Noche de Museo, una actividad gratuita que combinará visitas guiadas, talleres y un concierto con música latinoamericana en el corazón del puerto de Veracruz.

A partir de las 18:00 horas, las y los asistentes podrán recorrer las exposiciones del recinto y participar en diversas actividades diseñadas para acercar al público al patrimonio histórico y cultural del estado.

¿Qué habrá en la Noche de Museo del Centro Cultural Leyes de Reforma?

Como parte del programa, el recinto ofrecerá:

Visitas guiadas por las exposiciones

Talleres y actividades lúdicas

Un concierto del ensamble A piacere

Como mencionamos, la cita es el jueves 30 de julio, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Leyes de Reforma, ubicado en José María Morelos y Pavón número 43, esquina con Constitución, en el Centro Histórico de Veracruz, junto a Plaza de la Reforma.

Un recorrido musical por Latinoamérica

La velada estará acompañada por la presentación de A piacere ensamble, agrupación integrada por saxofón, guitarra y piano que interpretará un repertorio conformado por obras de compositores académicos y populares latinoamericanos.

El ensamble ofrecerá un viaje musical por distintos sonidos y tradiciones de la región, como parte de las actividades culturales preparadas para esta edición de la Noche de Museo.

La actividad es gratuita y representa una alternativa para quienes buscan disfrutar de una tarde distinta en Veracruz, en la que la historia, el arte y la música convergen en un mismo espacio cultural.

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