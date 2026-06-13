Resultados completos del Mundial 2026 hoy viernes 12 de junio

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Canadá empató ante Bosnia y Herzegovina. Foto: AFP

El Mundial 2026 siguió con su actividad este viernes 12 de junio y, hasta el momento, estos son los resultados de la segunda jornada del torneo con los partidos de los anfitriones Estados Unidos y Canadá.

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Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentaron en el Grupo B en un partido que terminó con empate 1-1. La selección europea se adelantó en el marcador con un gol de Jovo Lukic al minuto 21, pero los locales lograron reaccionar en la segunda parte con una anotación de Cyle Larin al 78’.

Con este resultado, Canadá sumó su primer punto en una justa mundialista masculina, mientras que Bosnia también inició su camino en el torneo con una unidad.

Resultados del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 2-1 República Checa

Viernes 12 de junio

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

La jornada continuará con el debut de Estados Unidos ante Paraguay que se enfrentan en el Estadio Los Ángeles, Inglewood, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Información en desarrollo…

La actividad del primer sábado mundialista comienza a las 13:00 horas y cuenta con cuatro partidos en donde ocho selecciones comenzarán su búsqueda por un boleto a los dieciseisavos de final.

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México comenzó este 11 de junio; sin embargo, la fase de grupos continúa este sábado con los siguientes partidos:

Qatar vs Suiza

Brasil vs Marruecos

Haití vs Escocia

Australia vs Turquía

De los cuatro partidos de la jornada sabatina, tres se disputarán en tierras estadounidenses, uno en Canadá y ninguno tendrá lugar en México.

Hora y lugar de los partidos del Mundial este sábado 13 de junio

Qatar vs Suiza

El primer partido del día será entre Qatar, la pasada anfitriona de la Copa del Mundo, y Suiza, una de las selecciones que, edición tras edición, pinta como posible sorpresa gracias a su talento.

Brasil vs Marruecos

Uno de los partidos que los aficionados marcaron en el calendario del Mundial es el Brasil vs Marruecos, un duelo que enfrentará a un eterno favorito y cinco veces campeón mundial con una de las selecciones de mayor crecimiento en el mundo.

Haití vs Escocia

Haití hizo historia al calificarse a su primer Mundial desde 1974 y no tendrá un debut sencillo, pues enfrentará a una selección europea de cuidado: la Escocia de Andrew Robertson y compañía.

Australia vs Turquía

La actividad del Grupo D del Mundial continúa con el partido entre Australia y Turquía, dos selecciones que tratarán de demostrar que tienen argumentos suficientes para avanzar a la siguiente ronda.

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