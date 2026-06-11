De Salma Hayek al “Canelo” Álvarez: ellos fueron los famosos que asistieron a la inauguración del Mundial 2026

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Canelo, Salma y Julián Gil fueron algunos de los famosos en el Mundial. Reuters

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se convirtió en un punto de encuentro para leyendas del futbol, artistas y famosos este jueves 11 de junio, entre ellos la actriz Salma Hayek y el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez.

Durante la apertura, también se presentaron artistas como Shakira, Belinda, Maná, Danny Ocean y J Balvin, quienes interpretaron sus respectivos temas mundialistas.

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¿Qué famosos asistieron a la inauguración del Mundial?

Uno de los primeros en aparecer fue Enrique Borja, histórico delantero de la Selección Mexicana, quien fue recibido con entusiasmo por los aficionados.

Entre fotografías, saludos y muestras de cariño, el exfutbolista avanzó lentamente mientras atendía a quienes buscaban llevarse un recuerdo de la leyenda mexicana.

Conforme avanzó la jornada, más invitados especiales hicieron su arribo al estadio para presenciar el partido inaugural entre México contra Sudáfrica.

Otro de los invitados que avanzaron hacia el evento deportivo fue el actor Julián Gil, quien posó un traje amarillo. Asimismo, el exfutbolista Oscar el “Conejo” Pérez desfiló por la misma alfombra.

Foto: Reuters

Saúl “Canelo” Álvarez también acudió al partido junto a su esposa Fernanda Gómez. Ambos lucieron prendas con los colores de la Selección Mexicana para mostrar su apoyo al combinado nacional.

Al finalizar el partido, el boxeador le entregará el premio al mejor jugador del partido a uno de los participantes de este.

Foto: Reuters

Salma Hayek también sorprendió al aparecer en el partido para dar la bienvenida tanto a los equipos que estarían compitiendo en México como a todos los visitantes del mundo.

Salma Hayek antes del México vs Sudáfrica | Foto: Reuters

Otra celebridad fue Jaime Camil, quien publicó diversos videos mostrando el ambiente que se vivía en las tribunas minutos antes del partido inaugural. El actor compartió con sus seguidores la emoción de formar parte de un momento histórico para el futbol mexicano.

La política también tuvo representación con la presencia de Samuel García y Mariana Rodríguez. A través de sus redes sociales, la influencer compartió una fotografía desde el estadio acompañada del mensaje: “¡Mi primer Mundial y es en México!”.

Asimismo, uno de los más ovacionados fue Javier el “Chicharito” Hernández.El histórico delantero mexicano se tomó fotografías con los aficionados y aprovechó la ocasión para desearle éxito a la Selección Mexicana en su debut dentro de la Copa del Mundo.

Por su parte, la actriz Jacqueline Bracamontes acudió junto a su esposo, Martín Fuentes, y tres de sus hijas. La familia compartió varias fotografías tanto en los alrededores como en el interior del estadio mientras esperaba el comienzo de la ceremonia inaugural.

El glamour también estuvo presente gracias a celebridades como Renata Notni y Karla Souza, quienes llamaron la atención por sus atuendos inspirados en la Selección Mexicana.

Renata optó por una playera de manga larga del Tricolor que adaptó como crop top, mientras que Karla lució una camiseta oversize en colores nacionales complementada con una gabardina beige.

En los últimos minutos del partido, usuarios captaron a la influencer y cantante Kenia Os a lado del actor mexicano Alejandro Speitzer. Ambos se encontraban disfrutando de la justa donde México salió ganadora. Más tarde, también la cantante Becky G fue captada junto a Tyla.

Kenia OS se encuentra junto a Alejandro Speitzer en la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México. 🇲🇽 🏆#mundialdefútbol #SomosMéxico pic.twitter.com/bjaKkiBLlq — Kenia Os Data (@KeniaOs_Data) June 11, 2026

Entre los famosos que también fueron captados en el estadio destacaron Diego Boneta, Erik Hayser, Juan Pablo Medina y Luis Gerardo Méndez, quienes disfrutaron del ambiente mundialista junto a miles de aficionados.

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