¡Arranca el Mundial 2026 en Canadá! Los momentos que marcaron la inauguración

GENERANDO AUDIO...

Es el primer Mundial que se realiza en Canadá. Foto: Reuters

El Mundial 2026 vivió este viernes 12 de junio su ceremonia de inauguración en Canadá, previa al encuentro entre la selección anfitriona y Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Toronto.

Fue alrededor de las 11:30 horas, tiempo del centro de México, cuando arrancó el evento, que destacó por sus referencias culturales y números musicales.

En Unotv.com te contamos los detalles de la segunda inauguración de la justa mundialista.

Los pueblos originarios marcaron el inicio de la fiesta

El primer gran momento de la inauguración llegó con la participación de representantes de pueblos indígenas de distintas regiones del país.

La puesta en escena reunió grupos provenientes del Atlántico, el Pacífico y el Ártico canadiense, en un segmento que rindió homenaje a las raíces históricas de la nación y que recibió una de las primeras ovaciones de la jornada.

Foto: AFP

Del oso polar a la ballena: Canadá presumió sus símbolos

El evento también aprovechó el escaparate mundialista para mostrar algunos de los elementos más representativos de su territorio.

El espectáculo incluyó referencias visuales a especies emblemáticas como el oso polar, el alce y la ballena, figuras que ayudaron a construir un recorrido por los paisajes y la riqueza natural canadiense frente a miles de aficionados.

Foto: AFP

Alanis Morissette, Michael Bublé y más artistas pusieron ritmo a la inauguración

La música ocupó buena parte del programa y reunió a varias figuras reconocidas dentro y fuera de Canadá.

Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince y Nora Fatehi participaron en distintos segmentos del espectáculo.

Foto: AFP

También participaron Elyanna, Sanjoy y Vegedream, quienes aportaron un toque internacional a la celebración.

Además, Alanis Morissette protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al interpretar el himno nacional canadiense poco antes del inicio del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Foto: Reuters

Will Arnett apareció como anfitrión de la celebración

El actor y comediante canadiense Will Arnett también formó parte de la inauguración de este viernes 12 de junio.

Como embajador del Mundial 2026, dio la bienvenida a los aficionados presentes en el estadio y a quienes siguieron la transmisión alrededor del mundo.

Foto: Reuters

Más allá de la ceremonia, la jornada tuvo un significado especial para el futbol del país. Ya que, por primera vez, la selección masculina de Canadá disputa un partido mundialista como local.

Esta no será la única de inauguración de este viernes, ya que, por la tarde, Estados Unidos realizará su ceremonia en la que participarán artistas como Katy Perry, Anitta y Lisa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.