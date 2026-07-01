¿De dónde salió el “¿Y si sí?”, el mantra de México que sueña con hacer historia en el Mundial 2026?

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Origen de la frase “¿Y Si Si’?” Foto: Claro Sports / AFP

México ya está en los octavos de final del Mundial 2026 y enfrentará a Inglaterra y hay una frase que se ha vuelto un mantra y el reflejo del sentimiento de millones de aficionados mexicanos, el ya famoso “¿Y si sí?”.

La pregunta que parece sencilla se transformó en el nuevo lema de la afición mexicana, está en redes sociales, en memes, en videos y hasta en las conversaciones antes de cada partido del Tricolor, su significado es imaginar que aquello que parecía imposible, esta vez sí puede pasar.

Después de años de quedarse cerca del objetivo, la afición decidió cambiar el enfoque, en lugar de preguntarse qué puede salir mal, empezó a pensar en una posibilidad distinta, “¿y si México sí puede avanzar?”, “¿y si sí puede llegar más lejos?”, “¿y si sí puede levantar la Copa del Mundo?”, son los razonamientos de los aficionados en esta nueva narrativa.

El origen de “¿Y si sí?”: una frase que nació antes del Mundial

Aunque explotó durante la Copa del Mundo, la frase comenzó a tomar fuerza meses antes del torneo, una de las versiones más difundidas señala a Efraín Juárez, entonces entrenador de Pumas, como uno de los personajes que impulsó su popularidad.

Durante la Liguilla del Clausura 2026, el técnico fue cuestionado sobre las posibilidades de que su equipo pudiera ser campeón y respondió con una pregunta:

“¿Y si sí? ¿Y si Pumas sí es campeón?”

La respuesta rápidamente comenzó a circular en redes sociales porque resumía una idea que conectó con los aficionados, dejar de ver un sueño como algo imposible y abrir la puerta a que ocurra.

@tudnoficial 🥹 ¿Y si sí? ¿Y si hoy es el día donde por fin llega la octava? 🐾🏆 ♬ sonido original – TUDN – TUDN

De Pumas a la Selección Mexicana

Con la llegada del Mundial 2026, la frase encontró un nuevo escenario, los seguidores del Tricolor comenzaron a utilizarla para acompañar el camino de México en el torneo.

El “¿Y si sí?” dejó de hablar solamente de un equipo y empezó a representar una ilusión colectiva: la posibilidad de que la selección mexicana rompa sus propios límites.

Videos editados en TikTok e Instagram ayudaron a multiplicar el fenómeno, incluyendo contenidos con imágenes del Tricolor y la canción “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel, una combinación que conectó con miles de usuarios.

Con México instalado en octavos de final y listo para medirse ante Inglaterra, la frase tomó todavía más fuerza. El equipo ya superó una nueva fase eliminatoria y ahora la conversación cambió, la afición no solo habla del famoso quinto partido, sino de imaginar hasta dónde puede llegar el equipo.

@jochesports 🇲🇽🔥 ¡RETUMBA EL “¿Y SI SÍ?” EN EL AZTECA! La afición volvió a ilusionarse. Tras la victoria, el Estadio Azteca fue un solo grito: “¿Y si sí?” 💚🤍❤️ La confianza en esta Selección está más viva que nunca. 💬 ¿Tú también crees que este puede ser el Mundial de México? 📸LuisErnestoP95 #Mexico #SeleccionMexicana #EstadioAzteca #WorldCup2026 #JocheSports ♬ original sound – JocheSports

El fenómeno también generó tendencias como “La primera ya duerme en…”, donde los aficionados bromean con la ubicación de la primera Copa del Mundo ganada por México en distintos lugares del país.

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