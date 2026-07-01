¿Qué hacer si una multitud se descontrola? Consejos para evitar riesgos en los festejos por el Mundial

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Evita riesgoS por las multitudes en los festejos del Mundial | Foto: Cuartoscuro

Los festejos por el triunfo de México ante Ecuador en el Mundial 2026 dejaron un saldo de cuatro muertos, tres de ellos por asfixia. Además, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron a dos personas que resultaron heridas por aplastamiento de la multitud en las celebraciones del Paseo de la Reforma.

Cerca de un millón de personas salieron a las calles para celebrar el pase a los octavos de final, por lo que es pertinente conocer las medidas básicas de seguridad en caso de estar en medio de un tumulto durante los festejos futuros por la justa mundialista.

¿Cómo protegerte de un aplastamiento en multitudes?

Un aplastamiento por multitudes sucede cuando un gran grupo de personas terminan apretadas en un espacio confinado y no tienen espacio para moverse, según la compañía de seguros State Farm, la cual ofrece medidas a tomar para evitarlo:

Mantén los ojos abiertos, mira por dónde se reduce la multitud y encuentra la forma de salir si es posible.

Trata de mantener tu cuerpo erguido, ya que un aplastamiento por multitudes puede hacer que las personas se caigan y sean pisoteadas.

Coloca los brazos frente a tu pecho como un boxeador para que tus pulmones tengan espacio para respirar.

Trata de no entrar en pánico y guarda el aliento.

Aléjate de las vallas a menos que puedas usarlas para escapar de manera segura. Las vallas pueden ser peligrosas porque te podrían aplastar contra ellas y no poder respirar.

Fuente: State Farm

También se aconseja no llevar prendas sueltas ni accesorios que puedan enredarse o ser tironeados, así como portar zapatos cerrados con los cordones atados para evitar tropezar.

Otra recomendación es evitar permanecer sobre o cerca de estructuras que podrían caerse ni caminar alrededor de las multitudes grandes en lugar de abrirse paso a empellones entre ellas.

“Si estás atrapado en una multitud en movimiento, camina de costado o en diagonal para salir“, remata State Farm.

¿Qué hacer antes, durante y después de un festejo masivo?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) cuenta con una serie de medidas básicas que la población debe tener en cuenta antes, durante y después de un evento masivo, como los festejos por el Mundial 2026.

Antes

Consulta las rutas de acceso al lugar antes de acudir

Mantente informado del pronóstico del tiempo

Evita llevar mochilas o bolsas voluminosas

No lleves objetos punzocortantes ni envases de vidrio

Usa ropa y zapatos cómodos

Porta una tarjeta de seguridad con datos personales, condición médica y tipo de sangre

Acuerda un punto de reunión con tus acompañantes

Fuente: CNPC

Durante

Llega con anticipación al evento

Ubica las rutas de evacuación y zonas de menor riesgo

No subas a bardas, marquesinas o cualquier mobiliario urbano

Conserva el orden especialmente en pasillos y lugares reducidos

Respeta las indicaciones de uso de las instalaciones

Si te separaste de tu grupo, dirígete al punto de reunión

Si se presenta una emergencia, mantén la calma, avisa al personal de seguridad y no propagues rumores

Sigue las indicaciones del personal de Seguridad y de Protección Civil

Fuente: CNPC

Después

Espera unos minutos a que se despejen las salidas

Evita aglomeraciones

Si extravías a tus acompañantes, dirígete al punto acordado

En caso de no encontrarlos, repórtalos inmediatamente

Mantén a los niños de la mano o en brazos, y apoya a personas mayores durante la salida

Fuente: CNPC

Otras recomendaciones para festejos y eventos masivos

Además de los peligros a la salud, la recomienda estar al pendiente de las pertenencias personales, pues existe la posibilidad de robos de carteras y billeteras.

En este contexto, también se aconseja evitar llevar grandes cantidades de dinero en efectivo, joyas u otros objetos de valor.

Además, si algún aficionado decide llevar su automóvil, es recomendable dejarlo en un estacionamiento y no olvidar objetos de valor en el vehículo.

¿Qué pasa cuando las multitudes ejercen presión sobre tu cuerpo?

Cuando la densidad de la multitud aumenta y las personas pierden el control de sus cuerpos, se vuelven susceptibles a turbulencias, según el Gobierno de México.

“Si la presión de la multitud continúa aumentando sobre los cuerpos humanos, se producen lesiones y el riesgo de muerte es alto a menos que se libere dicha presión“, advierten las autoridades mexicanas.

En situaciones donde se ejerce una fuerza excesiva sobre los pulmones, cada vez que una persona exhala, la fuerza continua restringe la siguiente inhalación. La muerte lenta se produce por asfixia por compresión.

En situaciones donde las personas pierden el equilibrio y caen, podrían ser pisoteadas por otras personas que tampoco tendrían control sobre sus propios cuerpos.

En este escenario, la posibilidad de escape es prácticamente nula, ya que, debido a la intensa presión y la fuerza dinámica, las personas tienen poco control sobre sus cuerpos para encontrar una vía de escape.

Además, quienes se encuentran al final de la multitud y no están expuestos a la turbulencia podrían simplemente ignorar que hay un problema a pocos metros de ellos y, por lo tanto, desconocen la presión en el centro de la multitud.

Si las multitudes en este ejemplo no están siendo monitoreadas por un equipo de seguridad, hay pocas oportunidades para gestionar la densidad antes de que se convierta en un riesgo y no hay capacidad para dirigir o comunicarse con la multitud

para resolver problemas.

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