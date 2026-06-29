Agenda completa del Mundial para este martes 30 de junio: horarios para ver a México, Francia y más

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La agenda del Mundial 2026 del martes 29 de junio. Foto: Claro Sports

El Mundial 2026 llegó a su etapa de eliminación directa y este martes 30 de junio siguen los encuentros de dieciseisavos de final, uno de los más esperados es el México vs Ecuador, pero también juegan Francia, Noruega y más.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, el minuto a minuto, los resultados y la mejor crónica, sigue el Mundial a través de Claro Sports, donde encontrarás todo sobre los juegos de este martes.

Todos los partidos de este martes 30 de junio

Costa de Marfil vs Noruega

Francia vs Suecia

México vs Ecuador

Costa de Marfil vs Noruega: choque de estilos por un boleto a octavos

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido donde ambas selecciones buscarán dar un paso histórico en la competencia, el duelo se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

La selección marfileña llega después de una fase de grupos destacada, donde logró avanzar tras quedar segunda del Grupo E. El equipo africano mostró solidez defensiva y orden táctico, además de contar con figuras como Nicolas Pépé, Franck Kessié y otros jugadores que han sido clave en su rendimiento.

Noruega, por su parte, vuelve a una Copa del Mundo tras varios años de ausencia y cuenta con una de las grandes figuras ofensivas del torneo, Erling Haaland. La selección europea buscará imponer su poder físico y aprovechar su capacidad goleadora para avanzar a octavos.

Será un enfrentamiento inédito en Mundiales, con el ganador enfrentando a Brasil en la siguiente ronda.

Fecha y hora del Costa de Marfil vs Noruega ¿Cuándo? Martes 29 de junio 2026

Martes 29 de junio 2026 ¿A qué hora? 11:00 horas

11:00 horas ¿En dónde? Estadio Dallas

Francia vs Suecia: una favorita ante una selección que quiere sorprender

Francia se mide ante Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido donde los galos llegan como uno de los equipos más fuertes del torneo. El encuentro se jugará en el New York New Jersey Stadium.

Los dirigidos por Didier Deschamps llegan con paso perfecto en la fase de grupos y con una plantilla llena de talento, encabezada por Kylian Mbappé. Francia buscará mantener su ritmo ofensivo y confirmar su condición de candidata al título.

Suecia logró avanzar como uno de los mejores terceros lugares y llega con la intención de complicarle el partido a una potencia europea. Su fortaleza suele estar en el orden defensivo, el juego aéreo y la disciplina táctica.

El ganador de esta llave se medirá al vencedor del duelo entre Alemania y Paraguay en octavos de final.

Fecha y hora del Francia vs Suecia ¿Cuándo? Martes 29 de junio 2026

Martes 29 de junio 2026 ¿A qué hora? 15:00 horas

15:00 horas ¿En dónde? Estadio Nueva York

México vs. Ecuador: el Tri busca seguir con vida en casa

México enfrentará a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que se jugará el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El Tricolor llega como líder del Grupo A, con tres victorias, seis goles a favor y sin recibir anotaciones durante la fase de grupos. La selección mexicana buscará aprovechar la localía y el apoyo de su afición para avanzar a la siguiente ronda.

Ecuador llega con una remontada importante en el torneo, después de complicar su clasificación, logró vencer a Alemania por 2-1 y aseguró su lugar en la fase eliminatoria.

El duelo tiene un antecedente mundialista, ambas selecciones se enfrentaron en 2002, con victoria mexicana por 2-1. Ahora, el ganador avanzará a octavos de final y mantendrá vivo el sueño mundialista.

Fecha y hora de México vs Ecuador ¿Cuándo? Martes 29 de junio 2026

Martes 29 de junio 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Estadio Ciudad de México

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