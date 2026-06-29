Lluvia en el México vs Ecuador: ¿cómo estará el clima antes, durante y después del partido?

GENERANDO AUDIO...

Se esperan lluvias en el partido de México vs Ecuador Foto: Reuters

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) ya publicó la información sobre el clima previsto para el partido entre México vs Ecuador este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México como parte de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El reporte indica que será un día nublado con chubascos antes y durante el encuentro futbolístico, para convertirse en lluvia ligera al término del mismo. También se esperan rachas de viento de 40 km/h, por lo que las autoridades han pedido tomar precauciones.

Cabe mencionar que la lluvia ha sido una constante en las celebraciones de los aficionados de la Selección Mexicana, equipo que, al momento, marcha invicto en la justa mundialista.

¿Cómo estará el clima en el México vs. Ecuador?

Previo al silbatazo inicial, entre las 17:00 y 19:00 horas, se informó sobre un clima nublado con probabilidades de chubascos y una temperatura que oscilará entre los 24 a 23 °C.

Resaltar que también la SGIRPC ha reportado posibilidad sobre las rachas de viento de hasta 40 km/h.

Informe sobre las condiciones meteorológicas para el partido de México contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México: chubascos antes y durante el encuentro; lluvias ligeras al terminar.



Mantente informado y toma precauciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/DcvbgNmjTQ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 29, 2026

La lluvia durante el partido

La información proporcionada por las autoridades informa sobre la probabilidad de chubascos durante todo el partido, los cuales podrían evolucionar a lluvia ligera al término del mismo.

Esta situación podría complicar los accesos, así como la salida del estadio, es por eso que las personas que acudan deberán revisar y tomar las medidas necesarias, así como prever sus tiempos de ingreso y salida del inmueble.

Recomendaciones para asistir al Estadio

La SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para los asistentes que se den cita en el Estadio Ciudad de México:

Consume agua frecuentemente y usa bloqueador solar.

Usa impermeable para protegerte de la lluvia.

Evita correr en pasillos, escaleras o rampas del estadio.

No cruces calles, avenidas ni por debajo de puentes con corrientes de agua.

Cuida tus pertenencias y evita extravíos en la multitud.

Se recomienda estar atentos al personal de la SGIRPC y al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Asimismo, las autoridades exhortaron a los fanáticos a identificar las rutas de evacuación y establecer puntos de encuentro entre sus asistentes, así como portar una identificación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.