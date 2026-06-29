¡Cardíaco! Brasil vence a Japón con gol agónico y avanza a octavos del Mundial 2026

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Brasil gana al último minuto. Foto: Reuters

Brasil evitó una nueva decepción mundialista y consiguió mantenerse con vida en la Copa del Mundo 2026 tras derrotar a Japón con un gol agónico de Gabriel Martinelli en los últimos minutos del partido, una remontada dramática que le permitió avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El encuentro se complicó desde temprano para el conjunto brasileño, que encontró en Japón a un rival ordenado, intenso y capaz de poner contra las cuerdas a una de las selecciones más ganadoras en la historia del Mundial.

El conjunto japonés dio el primer golpe gracias al gol de Sano, quien aprovechó una recuperación en el mediocampo para avanzar con velocidad y vencer al arquero brasileño Alisson con un disparo preciso.

¡Japón toma la ventaja!



Sano intercepta el pase de Danilo, conduce el balón y anota gol para los de la isla. pic.twitter.com/INRxzXoSbV — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

Durante gran parte del partido, Brasil buscó espacios para romper la defensa japonesa, pero el cuadro asiático resistió y estuvo cerca de concretar uno de los grandes golpes de la competición.

Brasil reaccionó al 56 para empatar el juego gracias a un centro al segundo palo que Casemiro encontró y dio con autoridad para poner el 1-1.

¡GOOOOL DE BRASIL! ¡CASEMIRO Y SU EXPERIENCIA! 🇧🇷



¡Cabezazo para poner el 1-1! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/mDfSGb2cYy — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

Cuando parecía que el empate estaba cerca, apareció Martinelli para cambiar la historia. El atacante brasileño marcó en el minuto 90+6 al encontrarse entre tres defensores y cruzar el disparo que manoteó el portero de Japón, pero que no fue suficiente para detenerlo.

¡GOOOOL DE BRASIL! ¡ AL JOGO BONITO! ⚽¡MARTINELLI!



¡Brasil está ganando en el agregado! ¡Están dejando fuera a Japón! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/JpIykwOLX1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

El gol desató la celebración de la afición de la Canarinha, que volvió a respirar después de un partido lleno de tensión.

Brasil avanza a octavos de final

Con este triunfo, Brasil mantiene vivo el sueño de conquistar su sexta Copa del Mundo, un objetivo que se le ha escapado desde 2002. Los sudamericanos están en los octavos de final y esperan al ganador del Costa de Martfil vs. Noruega.

Desde aquel título en Corea-Japón, cuando la selección comandada por figuras como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho y Cafú levantó el trofeo, Brasil no ha podido repetir la hazaña. En los últimos Mundiales, la Canarinha ha acumulado eliminaciones dolorosas.

En Alemania 2006, Francia terminó con su camino en cuartos de final. En Sudáfrica 2010 volvió a quedarse fuera en esa instancia tras caer ante Países Bajos. El Mundial de 2014, jugado en territorio brasileño, quedó marcado por el histórico 7-1 ante Alemania en semifinales.

Posteriormente, en Rusia 2018, Bélgica eliminó nuevamente a Brasil en cuartos, mientras que en Qatar 2022 la historia se repitió con una derrota ante Croacia en penales.

¿Seguirá la maldición de Brasil?

La victoria ante Japón también vuelve a poner sobre la mesa una de las teorías más comentadas por aficionados, la llamada “maldición de Brasil”.

El tema nació durante el Mundial de Qatar 2022, cuando un gato apareció en una conferencia de prensa de la selección brasileña y fue retirado de manera brusca por un integrante del equipo, un momento que generó críticas y se volvió viral.

Tras la eliminación de Brasil ante Croacia, algunos usuarios comenzaron a relacionar aquel episodio con una supuesta maldición, aunque no existe evidencia que conecte ambos hechos.

Hasta el momento esta supuesta maldición no está siendo válida ya que Brasil calificó a los octavos de final del Mundial 2026 y espera rival del encuentro entre Costa de Martfil vs. Noruega.

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