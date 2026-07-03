Agenda completa del Mundial para este viernes 3 de julio: horarios para ver a Argentina, Colombia y más

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Agenda del Mundial 2026 del 3 de julio. Foto: Claro Sports

El Mundial 2026 sigue con su etapa de eliminación directa y este viernes 3 de julio llegan los últimos partidos de dieciseisavos de final, Argentina, Egipto, Colombia, Cabo Verde, Ghana y Australia buscan su pase a octavos de final.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, el minuto a minuto, los resultados y la mejor crónica, sigue el Mundial a través de Claro Sports, donde encontrarás todo sobre los juegos de este viernes.

Todos los partidos de este viernes 3 de julio

Argentina vs Cabo Verde

Egipto vs Australia

Colombia vs Ghana

Egipto vs Australia

Egipto y Australia abrirán la jornada del 3 de julio en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con un enfrentamiento que promete ser uno de los más equilibrados de la ronda.

La selección egipcia avanzó tras finalizar como segundo lugar del Grupo G, mostrando un equipo sólido y competitivo que supo sacar resultados importantes para instalarse en la fase de eliminación directa.

Australia, por su parte, clasificó como segundo del Grupo D y llega con confianza después de una destacada fase de grupos, en la que consiguió resultados suficientes para avanzar entre los mejores de su sector. El conjunto oceánico intentará imponer su intensidad física y orden táctico para superar a los africanos.

El vencedor de este compromiso se enfrentará en los octavos de final al ganador del choque entre Argentina y Cabo Verde.

Fecha y hora del Egipto vs. Australia ¿Cuándo? Viernes 3 de julio 2026

Viernes 3 de julio 2026 ¿A qué hora? 12:00 horas

12:00 horas ¿En dónde? Estadio Dallas

Argentina vs Cabo Verde

Argentina inicia su camino en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 con un duelo ante Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del torneo. El partido se disputará este 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, por un boleto a los octavos de final en juego.

La Albiceleste llega con paso perfecto tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos, donde anotó ocho goles y solo recibió uno. El equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó como líder del Grupo J y buscará mantener el nivel que lo tiene entre los principales candidatos al título.

Del otro lado estará un Cabo Verde que ha hecho historia en su primera participación mundialista. La selección africana avanzó invicta gracias a tres empates en el Grupo H, destacando por su organización defensiva y capacidad para competir ante rivales como España y Uruguay.

El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Egipto y Australia.

Fecha y hora del Argentina vs Cabo Verde ¿Cuándo? Viernes 3 de julio 2026

Viernes 3 de julio 2026 ¿A qué hora? 16:00 horas

16:00 horas ¿En dónde? Estadio Miami

Colombia vs Ghana

Colombia se enfrenta a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un partido con un ingrediente especial, el técnico de la selección africana es el portugués Carlos Queiroz, quien dirigió al conjunto cafetero entre 2019 y 2020. El encuentro se jugará este 3 de julio, con un lugar en los octavos de final en disputa.

El equipo de Néstor Lorenzo llega invicto tras una destacada fase de grupos, en la que terminó por encima de Portugal en el Grupo K. Colombia ha sobresalido por su equilibrio entre defensa y ataque, además de mantener un estilo ofensivo que le permitió avanzar con autoridad.

Ghana clasificó como uno de los mejores terceros lugares después de competir en un grupo muy exigente. Bajo el mando de Queiroz, las Estrellas Negras buscarán repetir la histórica actuación de Sudáfrica 2010, cuando alcanzaron los cuartos de final, y ahora intentarán dar otro golpe sobre la mesa frente a una de las selecciones sudamericanas más sólidas del campeonato.

El ganador de este enfrentamiento avanzará a los octavos de final para medirse al vencedor del partido entre Suiza y Argelia.

Fecha y hora del Colombia vs. Ghana ¿Cuándo? Viernes 3 de julio 2026

Viernes 3 de julio 2026 ¿A qué hora? 19:30

19:30 ¿En dónde? Estadio Kansas City

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