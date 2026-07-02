¿Por qué Raúl Jiménez usa una banda en la cabeza? La historia detrás de su protección

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¿Por qué Raúl Jiménez usa una banda en la cabeza¡ Foto: AFP

Raúl Jiménez lidera la delantera de la Selección Mexicana y cada que salta a la cancha hay un detalle que llama la atención para los seguidores del Mundial 2026, se trata de una banda negra que rodea su cabeza, conoce la razón por la que la lleva y qué significa.

Para muchas personas la banda que tiene Jiménez en su cabeza es parte de su imagen, pero existe detrás una historia de supervivencia, perseverancia y una de las recuperaciones más sorprendentes del futbol moderno.

Hoy, el delantero es una de las grandes figuras de México en la Copa del Mundo, marcó su primer gol mundialista en el triunfo ante Sudáfrica durante el debut del Tri y volvió a anotar en la victoria por 2-0 frente a Ecuador en los dieciseisavos de final, ayudando a que el equipo dirigido por Javier Aguirre mantenga vivo el sueño de hacer historia.

Pero hace apenas unos años, el futuro de Jiménez era completamente incierto por un choque de cabezas que le cambió la vida.

El 29 de noviembre de 2020, mientras defendía los colores del Wolverhampton Wanderers en un partido de la Premier League frente al Arsenal, el delantero mexicano protagonizó un escalofriante choque de cabezas con el defensa brasileño David Luiz.

La colisión fue tan fuerte que el sonido del impacto se escuchó claramente en todo el estadio, que permanecía prácticamente vacío debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19.

Jiménez perdió el conocimiento de inmediato y los servicios médicos ingresaron de urgencia al terreno de juego mientras se activaba un “código rojo“, señal utilizada para indicar una emergencia médica de máxima gravedad.

El atacante fue trasladado de inmediato a un hospital, donde los médicos confirmaron el diagnóstico, una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral, la lesión puso en riesgo su vida y obligó a una intervención quirúrgica inmediata.

Años después, el propio futbolista reveló que prácticamente no recuerda nada de aquel partido.

“Lo que recuerdo es que llegamos al estadio y salí a ver el campo. Volví al vestuario… y no recuerdo nada más”, contó en un documental producido por Wolves Studios.

Tras la operación, Raúl Jiménez permaneció cinco días hospitalizado antes de iniciar un proceso de rehabilitación que duró varios meses.

@clarosports ¡EL MOMENTO QUE CAMBIÓ TODO! 😨💥⚽ Raúl Jiménez habla a fondo de la lesión que lo alejó de las canchas por 9 meses y marcó una etapa en su vida como futbolista profesional RaulJimenez Lesion DavidLuiz AquiPasa ♬ sonido original – Claro Sports – Claro Sports

El delantero tuvo que recuperar su condición física, volver a entrenar sin miedo y adaptarse a una nueva realidad. Aunque muchos dudaban de que pudiera regresar al máximo nivel, él nunca contempló el retiro.

Su regreso a las canchas llegó ocho meses después, en agosto de 2021, aunque todavía existía una enorme preocupación por la posibilidad de recibir otro golpe en la cabeza.

¿Para qué sirve la banda que usa Raúl Jiménez?

La banda que usa Raúl Jiménez en la cabeza. Foto: AFP

Fue entonces cuando apareció el accesorio que hoy forma parte de su identidad, la banda que utiliza Raúl Jiménez no es un accesorio estético ni una simple cinta deportiva.

Se trata de una protección diseñada especialmente para proteger la zona del cráneo donde sufrió la fractura.

Durante sus primeros partidos utilizó un casco protector semirrígido que cubría gran parte de la cabeza, pero conforme avanzó su recuperación fue sustituyéndolo por una diadema mucho más ligera y cómoda.

La banda incorpora acolchado adicional en la parte derecha de la cabeza, precisamente donde ocurrió la lesión, ayudando a reducir el impacto en caso de un nuevo contacto durante un remate o un choque con otro jugador.

A diferencia de otros futbolistas que utilizaron cascos protectores completos, como Petr Čech o Cristian Chivu, la protección de Jiménez fue elaborada a la medida, permitiéndole mantener mayor movilidad sin comprometer su seguridad.

Aunque ningún protector puede eliminar por completo el riesgo de una lesión, sí ofrece una capa adicional de protección para una zona especialmente vulnerable tras la cirugía.

Después del accidente, muchos pensaban que Raúl Jiménez evitaría volver a disputar balones por aire.

Sin embargo, con el paso de las temporadas recuperó poco a poco la confianza y volvió a convertir el juego aéreo en una de sus principales fortalezas. Incluso registró goles de cabeza durante su etapa posterior en la Premier League.

En el Mundial 2026 protagonizó uno de los momentos más emotivos de su carrera al marcar de cabeza frente a Sudáfrica, consiguiendo así su primer gol en una Copa del Mundo.

La anotación tuvo además un fuerte componente emocional, pues llegó pocos meses después del fallecimiento de su padre, tras celebrar, el delantero rompió en llanto.

Posteriormente volvió a aparecer en el marcador contra Ecuador, confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos desde su regreso a las canchas.

Un símbolo de resiliencia para México

La banda negra que porta Raúl Jiménez se ha convertido en mucho más que un implemento de protección.

Representa el camino que recorrió para volver al futbol profesional después de estar al borde de la muerte. También simboliza la fortaleza mental que necesitó para superar una lesión que pudo haber terminado con su carrera.

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