México vs Inglaterra: dónde ver el juego de octavos de final del Mundial 2026, horario y todo lo que debes saber

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Mexico contra Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: AFP

La Selección Mexicana continúa con el sueño mundialista y tendrá una dura prueba en los octavos de final del Mundial 2026, el equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Inglaterra en un partido de eliminación directa por el boleto a los cuartos de final.

El duelo entre México e Inglaterra promete ser uno de los encuentros más esperados de la fase final de la Copa del Mundo, con el conjunto tricolor buscando seguir haciendo historia frente a una de las selecciones más importantes del futbol internacional.

¿Cuándo juega México vs Inglaterra en el Mundial 2026?

El partido de octavos de final entre México e Inglaterra se disputará el domingo 5 de julio de 2026.

El encuentro está programado para comenzar a las:

18:00 horas, tiempo del centro de México

¿Dónde será el México vs Inglaterra?

El duelo se jugará en el Estadio Ciudad de México, recinto que recibirá uno de los últimos partidos del torneo en territorio mexicano antes de que la Copa del Mundo continúe su camino principalmente en Estados Unidos.

La afición mexicana volverá a tener la oportunidad de apoyar al Tri en casa, después de que el equipo logró avanzar a la fase de eliminación directa.

¿Dónde ver en vivo México vs Inglaterra?

Los aficionados podrán seguir el partido de octavos de final del Mundial 2026 a través de televisión abierta y plataformas de transmisión como ViX.

Canales y plataformas:

Azteca 7

TUDN

ViX Premium

Fecha y hora del México vs Inglaterra ¿Cuándo? Domingo 5 de julio 2026

Domingo 5 de julio 2026 ¿A qué hora? 18:00 horas

18:00 horas ¿En dónde? Estadio Ciudad de México

México busca seguir haciendo historia en el Mundial 2026

El Tri llega a esta instancia con la ilusión renovada después de superar la fase de eliminación directa y meterse entre los mejores equipos del torneo.

La Selección Mexicana sabe que está ante una oportunidad especial, avanzar significaría continuar con una campaña histórica frente a una selección europea que suele competir en las etapas más importantes de los Mundiales.

Inglaterra, el rival de México en octavos de final

Inglaterra consiguió su boleto a esta ronda después de imponerse ante República Democrática del Congo y ahora tendrá que medirse ante México por un lugar en los cuartos de final.

El conjunto inglés cuenta con una generación de futbolistas de alto nivel y llegará al encuentro con la intención de evitar una sorpresa en territorio mexicano.

México contra Inglaterra en los mundiales

Aunque México e Inglaterra son dos de las selecciones con mayor tradición en la historia de los Mundiales, sus caminos curiosamente se han cruzado muy pocas veces en la máxima competencia de la FIFA.

Los ingleses han disputado 17 ediciones de la Copa Mundial, mientras que México ha participado en 18 torneos, pero los sorteos y las llaves mundialistas han evitado que ambos equipos se encuentren con frecuencia.

De hecho, el partido de octavos de final del Mundial 2026 será apenas el segundo enfrentamiento entre México e Inglaterra en una Copa del Mundo.

El único antecedente previo ocurrió en Inglaterra 1966, una edición especial para los europeos porque terminaron levantando el título.

El sábado 16 de julio de 1966, México e Inglaterra se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial disputado en territorio inglés.

El escenario fue el mítico Estadio de Wembley, donde los locales se impusieron 2-0 ante el conjunto mexicano.

Inglaterra dominó gran parte del encuentro y generó varias oportunidades frente al arco defendido por Ignacio Calderón. El primer gol llegó al minuto 38 por medio de una de las grandes figuras del futbol inglés, Bobby Charlton.

Charlton recibió el balón lejos del área, avanzó algunos metros y sacó un potente disparo que terminó en el fondo de la portería mexicana.

El segundo tanto llegó al minuto 75, cuando Roger Hunt aprovechó un rebote tras un disparo de larga distancia para sentenciar el partido.

Ese triunfo quedó como el único duelo mundialista entre ambas selecciones hasta ahora. Además, semanas después, Inglaterra conquistó su primer y hasta ahora único campeonato del mundo.

México vs Inglaterra: los otros antecedentes

Aunque solamente se han enfrentado una vez en Mundiales, México e Inglaterra han jugado más partidos amistosos a lo largo de la historia.

En total se han medido en ocho encuentros no oficiales, con el primer duelo registrado en 1959 y el más reciente en 2010.

La estadística favorece a Inglaterra en el historial general, especialmente cuando juega como visitante, pero México tiene un dato positivo, nunca perdió como local ante los ingleses en esos enfrentamientos amistosos, con dos victorias y un empate.

Uno de los resultados más recordados fue el triunfo mexicano por 5-0, mientras que Inglaterra también consiguió una goleada histórica de 8-0 en territorio británico.

¿Qué pasa si México e Inglaterra empatan?

Al tratarse de una fase de eliminación directa, no existe empate como resultado definitivo, si después de los 90 minutos el marcador está igualado, el partido tendrá tiempos extra y, de ser necesario, una definición por penales para conocer al equipo que avanzará a cuartos de final.

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