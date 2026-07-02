Diablos Rojos modifica el horario de su juego por el México vs Inglaterra

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Los Diablos enfrentarán a los Piratas de Campeche. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los Diablos Rojos del México cambiaron el horario de su juego del próximo domingo 5 de julio para que su afición también pueda seguir el México vs Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026.

A través de un comunicado, el conjunto capitalino y actual campeón de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) destacó que el “ajuste responde a la coincidencia de fecha”.

“Con este cambio, la organización busca ofrecer a su afición la posibilidad de disfrutar ambos encuentros deportivos sin empalme de horarios, manteniendo el compromiso de Diablos Rojos del México con la experiencia de sus aficionados dentro y fuera del estadio”, señala el documento compartido este miércoles.

¿A qué hora será el juego de Diablos Rojos del México?

La “Pandilla Escarlata” enfrentará a Los Piratas de Campeche en una serie de tres juegos que arrancará este viernes 3 de julio en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

Originalmente, el encuentro del domingo estaba programado para las 14:00 horas. Sin embargo, con el ajuste por el partido de la Selección Mexicana, el último juego entre Diablos y Piratas iniciará a las 12:00 horas.

“Los boletos previamente adquiridos para este encuentro conservan su validez sin necesidad de trámite adicional”, destacó el equipo capitalino que, además, invitó a los aficionados a planear sus trayectos y llegada al estadio con anticipación.

Un plus para la afición escarlata en esta serie es el regreso Trevor Bauer, pitcher norteamericano que fue pieza clave para ganar el campeonato en la temporada 2024 y que, según informes del equipo abrirá en el duelo del sábado 4 de julio, con el objetivo de obtener el tricampeonato de la LMB.

¿Cómo solicitar el reembolso de los boletos?

Quienes ya tenían boletos y no puedan asistir con el nuevo horario podrán solicitar el reembolso bajo las siguientes condiciones:

Boletos adquiridos a través de Ticketmaster podrán solicitar su reembolso por medio de canales oficiales de atención de dicha boletera, a partir del 1 de julio y hasta el viernes 3 de julio a las 16:00 horas.

Boletos comprados en las taquillas del Estadio Alfredo Harp Helú, será necesario presentarse con la totalidad de las entradas correspondientes a la compra realizada, así como con la tarjeta con la que se efectuó el cargo. Este trámite podrá realizarse a partir del 1 de julio hasta el viernes 3 de julio a las 16:00 horas.

Cabe mencionar que no se realizarán reembolsos parciales . Para cualquier solicitud será indispensable presentar la totalidad de los boletos incluidos en la transacción original.

. Para cualquier solicitud será indispensable presentar la totalidad de los boletos incluidos en la transacción original. Tampoco habrá prórrogas para solicitudes de reembolso posteriores al periodo establecido.

¿A qué hora será el México vs Inglaterra?

Tras superar a Ecuador en el duelo de dieciseisavos de final, el equipo mexicano enfrentará a la Selección de Inglaterra el domingo 5 de julio, en el Estadio Ciudad de México, a las 18:00 horas.

Al igual que en los partidos anteriores del Mundial disputados en el antes llamado Estadio Azteca, las autoridades implementará el operativo “Última milla” para llegar al inmueble, así como se instalarán pantallas en distintos puntos de CDMX donde se transmitirá el partido de octavos de final, además de que se activarán los dispositivos de seguridad correspondientes.

Con este ajuste, los aficionados podrán asistir al Estadio Alfredo Harp Helú y posteriormente seguir el México vs Inglaterra, una jornada que reunirá dos de los eventos deportivos más importantes del domingo.

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