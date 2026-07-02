¿Qué significan los nuevos parches que usan los jugadores del Mundial 2026?
El Mundial de 2026 no solo ha llamado la atención por el nuevo formato de 48 selecciones o por celebrarse de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, también ha generado curiosidad un detalle que aparece en las camisetas de los futbolistas, se trata de unos parches especiales colocados en la manga derecha, justo debajo del logotipo oficial de la Copa del Mundo.
Estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić o Kylian Mbappé portan insignias diferentes al resto de los jugadores, lo que despertó preguntas sobre su significado.
Lejos de ser un simple elemento decorativo, estos distintivos fueron creados por la FIFA para reconocer logros individuales y colectivos, además de formar parte de una nueva iniciativa de colección.
¿Por qué la FIFA agregó nuevos parches en el Mundial 2026?
Los nuevos parches forman parte de una alianza comercial entre la FIFA y Topps, empresa especializada en tarjetas y artículos coleccionables, que sustituyó a Panini como socio para este tipo de productos.
Gracias a este acuerdo, las camisetas utilizadas durante los partidos que incluyan alguno de estos distintivos serán retiradas una vez concluido el encuentro para convertirse en piezas de colección oficiales.
Estos artículos podrán ser comercializados como objetos exclusivos durante la vigencia del contrato entre FIFA y Topps, que se extiende hasta 2031.
¿Qué significan los parches del Mundial 2026?
En total existen cinco tipos de parches especiales, además del distintivo estándar que llevan las selecciones sin títulos mundiales.
Parche Legacy
Es uno de los más llamativos y reconoce a los futbolistas que han disputado cinco o más Mundiales.
Además del diseño especial, incorpora la bandera del país que representa el jugador.
Los futbolistas que lo portan en el Mundial 2026 son:
- Lionel Messi
- Cristiano Ronaldo
- Luka Modrić
- Manuel Neuer
- Yuto Nagatomo
- Guillermo Ochoa
Parche para campeones del mundo
Las selecciones que alguna vez conquistaron un Mundial llevan el logo del Mundial 2026 en color dorado.
Los equipos que lo utilizan son:
- Selección de Uruguay (1930 y 1950)
- Selección de Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002)
- Selección de Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014)
- Selección de Inglaterra (1966)
- Selección de Argentina (1978, 1986 y 2022)
- Selección de Francia (1998 y 2018)
- Selección de España (2010)
Parche para ganadores del Balón de Oro del Mundial
Este reconocimiento es exclusivo para quienes fueron elegidos como el mejor jugador de una Copa del Mundo por la FIFA, y no debe confundirse con el Balón de Oro que entrega France Football.
En 2026 lo portan:
- Kylian Mbappé (Catar 2022)
- Harry Kane (Rusia 2018)
- James Rodríguez (Brasil 2014)
Parche del Guante de Oro
Está reservado para los porteros que fueron distinguidos como los mejores guardametas de un Mundial.
Los futbolistas que lo llevan son:
- Manuel Neuer (Brasil 2014)
- Thibaut Courtois (Rusia 2018)
- Emiliano Martínez (Qatar 2022)
Parche de debut mundialista
Este distintivo identifica a las selecciones que participan por primera vez en una Copa del Mundo e incluye la leyenda “Debut en la Copa Mundial de la FIFA“, así como jugadores que están disputando su primer torneo.
En la edición de 2026 lo utilizan:
- Selección de Uzbekistán
- Selección de Cabo Verde
- Selección de Curazao
- Selección de Jordania
Un detalle que convierte las camisetas en piezas históricas
Más allá de su función estética, los nuevos parches buscan destacar los logros más importantes de jugadores y selecciones dentro de la historia del Mundial 2026.
Además, al formar parte del programa de coleccionables de FIFA y Topps, las camisetas utilizadas durante los partidos adquieren un valor especial, ya que serán retiradas de circulación para convertirse en artículos oficiales de colección.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.