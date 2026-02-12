Guadalajara vs. América, Jornada 6 del Clausura 2026: fecha, hora y quién es favorito según la IA

GENERANDO AUDIO...

Chivas vs. América: ¿quién es favorito? Foto: Especial

El Clásico Nacional vuelve a paralizar al futbol mexicano, Guadalajara y América se enfrentan en la Jornada 6 del Clausura 2026 en un duelo que puede marcar el rumbo del torneo para ambos equipos. El partido se disputará en el Estadio Akron, donde el Rebaño buscará imponer condiciones ante su afición frente a su máximo rival.

Chivas llega con paso firme en el arranque del campeonato, mientras que América intenta consolidar su proyecto tras un mercado de movimientos importantes, en el que ya no figuran elementos como Álvaro Fidalgo, quien emigró al futbol europeo, ni Allan Saint-Maximin.

¿Cuándo y a qué hora juegan Guadalajara vs. América?

Fecha y hora del Guadalajara vs. América ¿Cuándo? Sábado 14 de febrero de 2026

Sábado 14 de febrero de 2026 ¿A qué hora? 21:07 horas (tiempo del centro de México)

21:07 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio Akron

Estadio Akron ¿Dónde verlo? Prime Video (México)

¿Cómo llega Guadalajara?

El conjunto rojiblanco, dirigido por Gabriel Milito, ha tenido un inicio sólido en el Clausura 2026. Chivas se mantiene en los primeros puestos de la tabla gracias a un equipo equilibrado que combina juventud y experiencia.

En el ataque, Armando González ha sido determinante en el arranque del torneo, mientras que jugadores como Efraín Álvarez han aportado desequilibrio y creatividad en el último tercio del campo. La defensa también ha mostrado mayor orden respecto a torneos anteriores, algo que ha sido clave para sumar puntos importantes.

El Rebaño sabe que un triunfo ante América no solo reafirma su buen momento, sino que también enviaría un mensaje contundente rumbo a la parte media del campeonato.

¿Cómo llega América?

Las Águilas, bajo el mando de André Jardine, han tenido un inicio con altibajos, pero mantienen una plantilla de alto nivel competitivo. Sin Fidalgo y sin Saint-Maximin en el equipo, América ha tenido que reacomodar su esquema, apostando por el talento de jugadores como:

Brian Rodríguez, pieza clave por las bandas

Alejandro Zendejas, con capacidad de desequilibrio

Luis Ángel Malagón, firme en la portería

El cuadro azulcrema busca estabilidad y sabe que ganar el Clásico puede cambiar por completo la narrativa de su arranque de torneo.

¿Quién es favorito según la IA?

De acuerdo con el análisis basado en rendimiento actual, posición en la tabla, producción ofensiva y condición de local, la IA coloca ligeramente como favorito a Guadalajara por su mejor inicio en el Clausura 2026 y por jugar en el Akron.

Sin embargo, el modelo también considera que la calidad individual del América equilibra el escenario, especialmente en partidos de alta tensión como el Clásico Nacional.

Probabilidad estimada:

Guadalajara: 40%

Empate: 30%

América: 30%

Marcador probable según la IA:

Guadalajara 2-1 América

Alternativa: Empate 1-1

Un clásico que puede marcar el torneo

Más allá de la estadística, los clásicos se juegan distinto, Chivas intentará defender su casa y mantenerse en la parte alta, mientras que América buscará dar un golpe de autoridad y demostrar que sigue siendo contendiente al título.

El Estadio Akron será el escenario de un duelo que promete intensidad, emociones y, como siempre, orgullo en juego. El Clausura 2026 vivirá una de sus noches más esperadas en la Jornada 6.

