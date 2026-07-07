Isaac del Toro cae al octavo lugar del Tour de Francia 2026 tras una etapa de control

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Isaac Del Toro es octavo en el Tour de Francia. Foto: AFP

Isaac del Toro perdió posiciones en la clasificación general del Tour de Francia 2026 al finalizar la etapa 4 este martes 7 de julio, aunque completó una jornada sin contratiempos junto al grupo de favoritos.

El mexicano del UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta con el mismo tiempo que los principales aspirantes al título, en un recorrido donde la fuga tuvo libertad para disputar la victoria y provocar movimientos en la general.

Después de conquistar la etapa 2 y sacrificarse un día más tarde para respaldar el triunfo de Tadej Pogačar, Del Toro afrontó una jornada de administración de esfuerzos entre Carcassonne y Foix. El resultado lo hizo descender hasta la octava posición de la clasificación general, pero continúa dentro del Top 10 en su debut en la Grande Boucle.

Isaac del Toro🇲🇽 baja a la octava posición de la clasificación general del Tour de Francia



Tras una etapa 4 donde la fuga terminó ganando de forma contundente con más de 12 minutos de ventaja sobre el pelotón, Isaac finalizó en la posición 34.



En la clasificación general,… pic.twitter.com/fqpBGOXCkr — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) July 7, 2026

¿Quién ganó la etapa 4 del Tour de Francia 2026?

El danés Mads Pedersen se llevó la victoria en la cuarta etapa tras culminar con éxito el trabajo colectivo del Lidl-Trek. La escapada del día, integrada por 34 corredores, consiguió una ventaja importante desde los primeros kilómetros y nunca fue neutralizada por el pelotón principal.

Los equipos de los principales favoritos, entre ellos el UAE Team Emirates-XRG, de Isaac del Toro y Tadej Pogačar, decidieron no perseguir desde los primeros kilómetros a los corredores que se escaparon. Gracias a ello, la fuga conservó una cómoda ventaja durante gran parte de los 181.9 kilómetros del recorrido.

Con el paso de la jornada y la llegada de los ascensos, el grupo de cabeza fue reduciéndose hasta quedar integrado únicamente por los ciclistas más fuertes.

El momento decisivo llegó rumbo al Col de Montségur, el español Raúl García Pierna intentó romper la carrera con un ataque en los kilómetros finales, pero Pedersen respondió en el instante preciso para imponerse en el cierre y sumar una nueva victoria para el Lidl-Trek.

Mientras tanto, el grupo de favoritos rodó con tranquilidad, Del Toro permaneció protegido junto a Tadej Pogačar y el resto de los contendientes a la clasificación general, evitando pérdidas de tiempo y reservando energías para las jornadas de mayor exigencia.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

Posición Nombre Equipo Tiempo 1 Mads Pedersen Lidl–Trek 4:10:45 2 Quinn Simmons Lidl–Trek +6 s 3 Raúl García Pierna Movistar Team +10 s 4 Marco Frigo NSN Cycling Team +10 s 5 Ramses Debruyne Alpecin–Premier Tech +10 s 6 Kevin Vauquelin Netcompany INEOS +10 s 7 Sean Quinn EF Education-EasyPost +10 s 8 Torstein Træen Uno-X Mobility +10 s 9 Pablo Castrillo Movistar Team +10 s 10 Mathias Vacek Lidl–Trek +10 s

Isaac del Toro baja al octavo lugar de la clasificación general

La fuga también provocó cambios importantes en la clasificación general del Tour de Francia 2026.

El noruego Torstein Træen se convirtió en el nuevo líder de la competencia con el mismo tiempo que el estadounidense Sean Quinn, mientras que Tadej Pogačar quedó ubicado en la cuarta posición.

Por su parte, Isaac del Toro descendió al octavo lugar de la clasificación general, aunque perdió cuatro posiciones respecto al día anterior, el mexicano continúa entre los diez mejores ciclistas de la carrera y mantiene un arranque sólido en su primera participación en el Tour de Francia.

El balance sigue siendo positivo para el corredor del UAE Team Emirates-XRG, en apenas cuatro etapas ya consiguió una victoria parcial, trabajó para respaldar a su líder y se mantiene en la pelea dentro del grupo principal de aspirantes, con gran parte de la competencia todavía por disputarse.

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1 Torstein Træen Uno-X Mobility 13:02:46 2 Sean Quinn EF Education-EasyPost Mismo tiempo 3 Mathias Vacek Lidl–Trek +3:50 4 Tadej Pogačar UAE Team Emirates-XRG +7:53 5 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike +7:53 6 Ramses Debruyne Alpecin–Premier Tech +8:06 7 Remco Evenepoel Red Bull–BORA–hansgrohe +8:16 8 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG +8:17 9 Juan Ayuso Lidl–Trek +8:20 10 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +8:41

¿A qué hora inicia la etapa 5 del Tour de Francia 2026?

La etapa 5 del Tour de Francia 2026 se correrá este miércoles 8 de julio, la salida está programada para las 5:30 horas, tiempo del centro de México, en una jornada que podría volver a poner a prueba a los favoritos dependiendo del perfil del recorrido y del ritmo que impongan los equipos que buscan la clasificación general.

¿Dónde ver en vivo el Tour de Francia 2026 en México?

Los aficionados podrán seguir la participación de Isaac del Toro a través de ESPN y Disney+, que transmitirán en vivo la etapa 5 del Tour de Francia 2026.

La cobertura comenzará a las 5:30 horas (tiempo del centro de México) y se extenderá aproximadamente hasta las 10:15 horas, una vez concluida la etapa, la ceremonia de premiación y las entrevistas con los protagonistas.

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