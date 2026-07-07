Agenda del Mundial para este jueves 9 de julio: horario para ver el Francia vs Marruecos

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Horario del Francia vs Marruecos del Mundial 2026. Foto: Claro Sports

La fase final del Mundial 2026 continúa este jueves 9 de julio tras confirmarse a los equipos que jugarán los cuartos de final del torneo.

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¿Qué equipos juegan este jueves 9 de julio?

Francia vs Marruecos

Francia vs Marruecos: se reencuentran en un duelo por las semifinales

Francia y Marruecos protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que revive la semifinal de Qatar 2022, cuando los franceses se impusieron 2-0.

Ahora, los “Leones del Atlas” buscarán revancha y seguir escribiendo una de las historias más importantes del futbol africano, mientras que los “Bleus” intentarán dar un paso más hacia un nuevo título mundial.

Así llega Francia

La selección dirigida por Didier Deschamps ha confirmado su candidatura al campeonato desde la fase de grupos, terminó como líder con tres victorias en tres partidos, mostrando una de las ofensivas más peligrosas del torneo y clasificándose con paso perfecto a la fase de eliminación directa.

En los dieciseisavos de final, Francia superó con autoridad a Suecia por 3-0, resultado que reforzó las buenas sensaciones del conjunto francés antes de los cruces decisivos.

Ya en los octavos de final, los “Bleus” tuvieron una prueba mucho más exigente frente a Paraguay. El conjunto sudamericano complicó durante varios lapsos del encuentro, pero un penal convertido por Kylian Mbappé en la segunda mitad fue suficiente para sellar el triunfo por 1-0 y asegurar el boleto a cuartos de final.

Además de su poder ofensivo, Francia presume una plantilla con profundidad, experiencia y figuras como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y el propio Mbappé, que la mantienen como una de las principales favoritas para levantar la Copa del Mundo.

Así llega Marruecos

Marruecos continúa consolidándose como la gran potencia africana del momento, los “Leones del Atlas” finalizaron segundos del Grupo C, resultado que los llevó a disputar los dieciseisavos de final frente a Países Bajos.

Ahí protagonizaron un partido muy cerrado que terminaron ganando en la tanda de penales, manteniendo vivo su sueño mundialista.

En los octavos de final, el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi firmó una actuación contundente al derrotar 3-0 a Canadá, uno de los países anfitriones.

Azzedine Ounahi marcó un doblete y Soufiane Rahimi sentenció el encuentro en tiempo agregado, en un partido donde Marruecos volvió a demostrar su orden defensivo y letalidad al contragolpe.

El conjunto africano llega con una preocupación importante, el delantero Ismael Saibari, autor de tres goles en el torneo, sufrió una lesión muscular durante el partido ante Canadá y su participación frente a Francia está en duda.

Fecha y hora del Francia vs Marruecos ¿Cuándo? Jueves 9 de julio

Jueves 9 de julio ¿A qué hora? 14:00 horas

14:00 horas ¿En dónde? Estadio Boston

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