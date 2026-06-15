Amad Diallo, la historia del héroe de Costa de Marfil: de víctima de tráfico de personas a anotar en un Mundial

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¿Cuál es la historia de Amad Diallo, el nuevo héroe de Costa de Marfil? | Foto: AFP

Amad Diallo, jugador de Costa de Marfil, se puso la capa de héroe este domingo para anotar un gol agónico que le dio el primer triunfo a su selección en el Mundial de 2026. El delantero de Manchester United no solo puso el 1-0 ante Ecuador, sino que carga en su espalda una historia ligada al tráfico de personas de África a Europa.

El marfileño de 23 años no pudo evitar contener las lágrimas al minuto 90 en el Philadelphia Stadium, pues su primer gol en un Mundial significa algo más que tres puntos o una potencial clasificación a la ronda de dieciseisavos.

De Amad Traoré a Amad Diallo, el niño traficado a los 10 años

La historia de Amad Diallo, a quien le gusta ser conocido simplemente como Amad, comenzó en Abiyán, Costa de Marfil, país que lo vio nacer el 11 de julio de 2002, según su biografía oficial de la Premier League y Manchester United.

A los 10 años fue introducido de contrabando a Italia, junto a otros cuatro niños incluyendo a su hermano Hamed, mediante documentos falsificados y un visado familiar inventado, según la cadena Channel Africa.

El medio estadounidense The New York Times (TNYT) agregó que Amad fue introducido a Italia por la región norteña de Reggio Emilia, por cinco adultos.

Los traficantes habrían eludido las leyes migratorias europeas asignando a los niños a un adulto desconocido, Hamed Mamadou Traoré, para que se hiciera pasar por su padre, mientras que su esposa Marina Edwige Teher fingió ser su madre.

De esta manera, Amad vivió una vida aparente normal con una identidad robada: Amad Traoré, quien fue a la escuela con normalidad y se formó en las fuerzas inferiores del Atalanta, de la Serie A, en donde destacó por su talento.

TNYT informó que el menor fue parte de una operación compleja en la que la hermana y el cuñado de Marina Edwige Teher afirmaron ser los padres de los supuestos primos de Amad, quienes también se formaron en el “Calcio”.

En 2017, las autoridades italianas llevaron a cabo la Operación “Baby Elephant” sobre el tráfico de futbolistas, la cual llevó a una serie de arrestos, incluido el de Giovanni Damiano Drago, agente con sede en Parma, Italia.

The New York Times aseguró que Drago llegó a un acuerdo de culpabilidad con la policía, negociando un año y 10 meses de prisión a cambio de información sobre la “familia Traoré“.

Un final feliz no exento de una intensa lucha en Italia

En el verano de 2020, cuando cumplió 18 años, el propio Amad usó sus redes sociales para deshacerse del apellido Traoré, declarando al mundo que era dueño de su nombre y su identidad.

Al mismo tiempo, el marfileño fue señalado en una investigación de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC, por sus siglas en italiano) por la falsificación documentos que le permitieron entrar ilegalmente al país, según .

TNYT retomó que la sentencia de la FIGC señalaba a Hamed y Marina por realizar “actos destinados a obtener atestiguaciones o documentos falsos o alterados para evadir las reglas sobre la entrada en Italia”. En ese momento, se definió que Amad no tenía vínculo sanguíneo con sus supuestos padres.

La investigación surgió cuando Amad recién despuntaba con Atalanta. Además, la indagatoria de la FIGC también apuntó a su hermano Hamed Junior Traoré, formado en Empoli y Sassuolo; ambos fueron multados con 48 mil euros.

Meses después, un tribunal de Italia restituyó oficialmente el origen biológico del futbolista, bautizándolo oficialmente como Amad Diallo, nombre que defiende en la Selección Nacional de Costa de Marfil. Además, en 2021, sería contratado por Manchester United, club al que pertenece actualmente.

Un ejemplo de los casos de tráfico ilegal de África a Italia

El caso de Amad Diallo podría no ser único, pues se estima que hasta 15 mil jóvenes han sido víctimas de trata en África Occidental cada año con el objetivo de hacer una carrera en el futbol europeo, según una estimación de 2013 de la organización benéfica Foot Solidaire.

El propio Hamed Mamadou Traoré confesó en entrevista con TNYT que fue a Italia con la intención de hacer una carrera como entrenador en el futbol europeo.

A raíz de la investigación, Traoré tuvo que regresar a Costa de Marfil y se presenta como el tío de Amad y Hamed Junior Traoré, quien mantuvo el apellido de su “padre” y actualmente juega en el Olympique de Marsella en Francia.

Hamed Mamadou Traoré ha negado ser traficante y, en entrevista con TNYT, aseguró haberle dado una mejor vida a Amad Diallo. “Mira a Amad, se fue a Italia, donde recibió una buena educación escolar. Intentamos ayudar a un niño que soñaba con ganarse la vida“, dijo.

En aquella entrevista, Traoré Sr. aseguró que entiende por qué Amad decidió cambiar su apellido, atribuyéndolo a su intención alejarse de una narrativa negativa que pudiera truncar su crecimiento profesional. A pesar de esto, ambos mantienen una relación sana, según las palabras de Hamed Mamadou.

Cabe destacar que Amad Diallo nunca ha dado mayores detalles con respecto a su vida privada, mientras que el nombre e identidad de sus padres biológicos sigue siendo desconocido.

Amad Diallo, una historia de superación que ha enfrentado la muerte

En agosto de 2024, Amad Diallo dio a conocer la muerte de la esposa de su padre, a quien consideraba como una madre, según dio a entender en un mensaje de redes. “Descansa en paz, mamá“, escribió.

Amad Diallo anuncia el fallecimiento de su madre 💔



QUE EN PAZ DESCANSE 🕊️ pic.twitter.com/RG1ggNPmpC — Forever United (@MUnitedEs) August 23, 2024

A pesar de su pérdida, el marfileño decidió no apartarse de la convocatoria con Manchester United y Erik Ten Hag, entonces técnico de los “Red Devils“, pudo contar con él para el juego de Premier League ante Brighton.

Amad fue clave para el triunfo de visita de los “Diablos Rojos“, debido a que anotó el gol del empate parcial y lo celebró en homenaje a su madrastra. Finalmente, el gigante europeo venció a su rival por marcador de 1-2.

Los aficionados de Manchester United rindieron tributo al africano en redes sociales con mensajes como “Respeto para Amad” y “Se merece todo el merito“.

En septiembre de 2025, se dio a conocer que Diallo había sufrido una nueva pérdida familiar, por lo que Ruben Amorim, quien era el técnico “red” en ese momento, le dio permiso para perderse el encuentro contra Brentford, según .

“Estamos dando todo el apoyo a Amad, el próximo partido no es importante“, dijo el entrenador portugués, quien no ofreció mayores detalles sobre la pérdida del marfileño.

Amad Diallo, listo para hacer historia en el Mundial

Amad Diallo se formó en Atalanta y llegó a Manchester United en 2021, donde no se consolidó de inmediato, sino que fue cedido a préstamo a Rangers de Escocia y Sunderland, de la segunda división inglesa.

Regresó a Manchester United en 2023, en donde ha anotado 16 goles desde entonces, incluyendo aquel tanto de último minuto de la prórroga para eliminar al Liverpool de la FA Cup en marzo de 2024.

Su desempeño con los “Red Devils” lo ha llevado a defender los colores de Costa de Marfil en el Mundial de 2026, en donde tuvo un debut destacado en la primera jornada contra Ecuador.

El marfileño anotó el gol del triunfo al minuto 90 para darle a su país natal su primer triunfo en la presente justa mundialista, así como sus primeros tres puntos y la posibilidad de avanzar a los dieciseisavos de final.

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