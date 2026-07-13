¡Arranca la Liga MX! Necaxa vs Atlante: fecha, hora y favorito en el “Padre de los Clásicos”

GENERANDO AUDIO...

Necaxa recibe al Atlante en un nuevo clásico. Foto: Especial

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX comienza con un partido cargado de historia, elClub Necaxa recibe al Atlante FC en el Estadio Victoria, un duelo que revive el llamado “Padre de los Clásicos”, considerado por muchos historiadores como la rivalidad más antigua del futbol mexicano.

Además, este partido será el regreso oficial de los Potros de Hierro a la Primera División, luego de ocupar el lugar que dejó Mazatlán para esta temporada.

Para ambos clubes será una oportunidad de comenzar con el pie derecho un torneo lleno de expectativas.

Necaxa busca consolidar el proyecto que inició el semestre pasado, mientras que Atlante intentará demostrar que tiene argumentos para competir nuevamente entre los grandes del futbol mexicano.

¿Cuándo y a qué hora juegan Necaxa vs Atlante?

Fecha y hora del Necaxa vs Atlante ¿Cuándo? Jueves 16 de julio de 2026

Jueves 16 de julio de 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio Victoria, Aguascalientes

Estadio Victoria, Aguascalientes ¿Dónde verlo? Fox Sports y Tubi

Así llega Necaxa

Los Rayos, ahora dirigidos por Martín Varini, afrontan un nuevo torneo con el objetivo de volver a ser protagonistas, tras un Clausura 2026 competitivo, el club mantuvo la base de su plantilla y realizó incorporaciones puntuales para fortalecer todas sus líneas.

Un nuevo capítulo en una de las rivalidades con más historia del futbol mexicano… #ElPadreDeTodosLosClásicos vuelve el 16 de julio en el Estadio Victoria…



¡Es con todo, es ahora Necaxa! 👏👏👏 https://t.co/NXSEXZHBF1 — Club Necaxa (@ClubNecaxa) July 13, 2026

Entre los refuerzos confirmados destacan Diego Ochoa, Christopher Andrade y Pedro Pedraza, futbolistas que buscarán darle mayor profundidad al plantel rojiblanco.

La intención de Necaxa es mantener el estilo dinámico que mostró el semestre anterior y comenzar el campeonato con una victoria frente a su afición.

Así llega Atlante

El regreso del Atlante a la Liga MX representa una de las grandes historias del Apertura 2026.

Los Potros vuelven al máximo circuito después de varios años de ausencia y lo hacen con un proyecto renovado encabezado por Miguel “Piojo” Herrera, quien asumió el reto de devolver protagonismo a una de las instituciones más tradicionales del futbol mexicano.

Antes de los clásicos que ustedes conocen, el nuestro con el @ClubNecaxa ya existía 🤫



Estamos de regreso y esta rivalidad también.



El Padre de Todos los Clásicos ya está aquí. #LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver pic.twitter.com/kypm5LnHAa — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 13, 2026

La directiva azulgrana realizó una profunda reestructuración del plantel durante el verano y confirmó incorporaciones como Óscar Jiménez, Walter Portales, Walter Clar y Joaquín Moxica, además de otras bajas importantes para conformar un equipo competitivo en su regreso a Primera División.

El objetivo inmediato será sumar puntos desde la Jornada 1 y demostrar que Atlante no vuelve únicamente para permanecer en la categoría, sino para competir por puestos de liguilla.

¿Quién ganará el Necaxa vs Atlante, según la IA?

De acuerdo con un análisis de inteligencia artificial basado en plantillas, continuidad del proyecto, condición de local y rendimiento reciente, Necaxa parte como favorito para quedarse con los tres puntos.

La IA considera los siguientes factores:

Necaxa llega con mayor continuidad, ya que mantiene buena parte de la base del torneo anterior y conoce la idea de juego de Martín Varini.

Atlante estrena proyecto con Miguel Herrera y varios refuerzos, por lo que aún necesitará tiempo para alcanzar su mejor funcionamiento.

La localía en el Estadio Victoria también representa una ventaja importante para los Rayos en el arranque del campeonato.

Probabilidades de triunfo:

Necaxa: 52%

Empate: 27%

Atlante: 21%

Posible marcador del partido

La IA proyecta un encuentro intenso y con oportunidades para ambos equipos, aunque con ligera superioridad para el conjunto hidrocálido.

Marcador probable: Necaxa 2-1 Atlante.

El regreso de los Potros a la Liga MX añade un ingrediente especial al encuentro, por lo que un empate tampoco sería un resultado descabellado en el inicio del Apertura 2026.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.