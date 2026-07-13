¡Es oficial! Diego Cocca deja Atlas; los rojinegros ya buscan su reemplazo

GENERANDO AUDIO...

Atlas agradeció el trabajo de Diego Cocca. Foto: Cuartoscuro

Diego Cocca dejó de ser oficialmente director técnico del Atlas FC, la directiva del equipo compartió un comunicado en el que confirmó el termino de la relación laboral.

“Atlas FC inicia una nueva etapa deportiva tras no concretar un acuerdo con Diego Cocca”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con el documento, como parte del proceso de reingeniería institucional y deportiva de la nueva administración del club, “no fue posible concretar un acuerdo para la continuidad de Diego Cocca como director técnico del primer equipo”.

La directiva del equipo rojinegro informó que, en las últimas semanas, sostuvo diversas reuniones y comunicaciones con el fin de dar continuidad al proyecto deportivo; sin embargo, pese al esfuerzo y la disposición de ambas partes, no se logró firmar el contrato correspondiente.

Atlas FC subrayó que “reconoce y respeta plenamente las distintas visiones que pueden surgir en una negociación. No obstante, la institución mantiene la convicción de que su historia, sus valores, su identidad y el compromiso con su afición siempre estarán por encima de cualquier interés individual”.

Atlas agradece colaboración de Diego Cocca

La institución agradeció el trabajo y el profesionalismo de Diego Cocca al frente del primer equipo de Atlas FC. Además, señaló que contribuyó de manera importante a la historia reciente del club y le deseó el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.

Asimismo, informó que continúa con el proceso para designar al próximo director técnico del equipo.

“La institución sostiene conversaciones avanzadas con distintos candidatos y dará a conocer la decisión correspondiente en los próximos días”. Atlas FC

La directiva reiteró a la afición que las decisiones responden al compromiso de fortalecer a Atlas FC y consolidar un proyecto deportivo sólido, estable y competitivo, con una visión de largo plazo.

“Ese será el rumbo que guíe todas las acciones del club para convertir a Atlas FC en un protagonista permanente y en un aspirante constante al campeonato”, concluyó.

Diego Cocca fue el técnico que llevó a Atlas FC al bicampeonato de la Liga MX en el Apertura 2021 y el Clausura 2022; sin embargo, en su segunda etapa al frente de “Los Zorros” no logró los resultados esperados, al registrar 10 triunfos, nueve empates y 13 derrotas en 32 compromisos.

La participación de la escuadra jalisciense se acerca, pues está pactado su primer partido contra León el próximo 17 de julio, a las 19:00 horas, en el Estadio Nou Camp.

Se espera una rápida reacción de la escuadra para cubrir la vacante que dejó Diego Cocca e iniciar de manera positiva el Torneo Apertura 2026.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.