¿Vas a la inauguración del Mundial? Así podrás regresar a casa en transporte público o Park & Ride

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Anticipa tu salida de la inauguración del Mundial. Foto: Cuartoscuro

La inauguración del Mundial 2026 será este 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (anteriormente Estadio Azteca). Para quienes acudan y quieran regresar del evento, no será difícil si toman en cuenta la información sobre los bloqueos y la estrategia de movilidad del Gobierno de la CDMX. En Unotv.com te damos los detalles.

Si pretendes acudir a la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA, deberás tomar en cuenta las movilizaciones y los bloqueos que ocurrirán en la CDMX, así como la disponibilidad del transporte en la zona.

¿Cómo me regreso cuando salga del partido inaugural del Mundial?

Después de ver jugar a la Selección Mexicana contra Sudáfrica, la afición querrá regresar a sus hogares o por sus automóviles utilizando la mejor opción de movilidad.

Se espera que las mismas rutas utilizadas para llegar puedan usarse a la inversa; sin embargo, es necesario tomar el dispositivo de seguridad y movilidad “Última milla”.

Transporte público

Tren Ligero: la vía más rápida será caminar a la estación Estadio Azteca con dirección al norte, para conectar con la Línea 2 del Metro en Taxqueña

la vía más rápida será caminar a la estación Estadio Azteca con dirección al norte, para conectar con la en Taxqueña Metro: las líneas disponibles más cercanas al estadio serán la Línea 2 , en la estación Taxqueña, la Línea 3 , en la estación Universidad o Coyoacán, aunque se tendrá que tomar transporte a estos destinos

las líneas disponibles más cercanas al estadio serán la , en la estación Taxqueña, la , en la estación Universidad o Coyoacán, aunque se tendrá que tomar transporte a estos destinos Metrobús: las estaciones más cercanas serán Perisur y Villa Olímpica, de la Línea 1

Park & Ride

¿Cómo podrás ir al Estadio Azteca para la inauguración? | Imagen: Uno TV

Es un servicio que contempla rutas especiales de transporte que saldrán de puntos ubicados en distintos lugares de la CDMX a partir de las 07:00 horas para llegar al estadio para la inauguración del Mundial.

Este esquema tendrá un costo de 500 pesos, que incluye viaje de ida y vuelta. Los dueños de automóviles podrán dejar sus vehículos en estacionamientos autorizados y tomar este transporte que los llevará a las inmediaciones del estadio.

Consultado por Unotv.com, Locatel indica que el retorno de las personas desde el Estadio Ciudad de México para quienes utilicen este servicio podrá realizarse en los mismos lugares donde efectuarán su descenso.

Las corridas, una vez concluido el partido, tendrán salidas cada 15 minutos.

Estos son los puntos de salida y regreso:

Auditorio Nacional: en Calzada Reforma Nacional s/n, esquina con Avenida Paseo de la Reforma. Llegará hasta CETRAM Huipulco (punto de regreso)

en Calzada Reforma Nacional s/n, esquina con Avenida Paseo de la Reforma. Llegará hasta CETRAM Huipulco (punto de regreso) Parque Ecológico de Xochimilco: en Canal de Garay, Anillo Periférico 1, también con destino al CETRAM Huipulco (punto de regreso)

en Canal de Garay, Anillo Periférico 1, también con destino al CETRAM Huipulco (punto de regreso) Six Flags: desde el estacionamiento del parque de diversiones, ubicado sobre la carretera Picacho-Ajusco, kilómetro 1.5, en Jardines del Ajusco. También arribará al CETRAM Huipulco (punto de regreso)

desde el estacionamiento del parque de diversiones, ubicado sobre la carretera Picacho-Ajusco, kilómetro 1.5, en Jardines del Ajusco. También arribará al CETRAM Huipulco (punto de regreso) Santa Fe: partirá desde el centro comercial ubicado en Juan Salvador Agraz 3000, en Lomas de Santa Fe, y su destino también será el CETRAM Huipulco (punto de regreso)

partirá desde el centro comercial ubicado en Juan Salvador Agraz 3000, en Lomas de Santa Fe, y su destino también será el CETRAM Huipulco (punto de regreso) Plaza Carso: desde Lago Zurich 245, en la colonia Granada. Como se trata de un servicio de trolebús, esta ruta llegará hasta Santa Úrsula/Santo Tomás (punto de regreso)

Rutas Ride

El servicio especial Ride funcionará con unidades de RTP y Metrobús a partir de las 07:00 horas. Contará con salidas cada 15 minutos y tendrá un costo de 350 pesos por viaje redondo en los siguientes puntos:

Bellas Artes: de Avenida Juárez y Eje Central hasta Santa Úrsula/Santo Tomás.

de Avenida Juárez y Eje Central hasta Santa Úrsula/Santo Tomás. Reforma: desde la Glorieta del Ángel de la Independencia con destino a Santa Úrsula/Santo Tomás.

desde la Glorieta del Ángel de la Independencia con destino a Santa Úrsula/Santo Tomás. Palacio de los Deportes: desde Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco hasta Santa Úrsula/Santo Tomás.

desde Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco hasta Santa Úrsula/Santo Tomás. Estadio Olímpico Universitario: desde la Terminal CU hasta Santa Úrsula/Santo Tomás.

desde la Terminal CU hasta Santa Úrsula/Santo Tomás. Parque México: desde Avenida Sonora, en el cierre de circuito del RTP Hipódromo, con destino al CETRAM Huipulco.

desde Avenida Sonora, en el cierre de circuito del RTP Hipódromo, con destino al CETRAM Huipulco. San Jerónimo: desde Tarasquillo s/n, San Jerónimo Lídice, hasta el CETRAM Huipulco.

desde Tarasquillo s/n, San Jerónimo Lídice, hasta el CETRAM Huipulco. CETRAM Chapultepec: desde Bosque de Chapultepec, Primera Sección, hasta Santa Úrsula/Santo Tomás.

Las autoridades capitalinas recomiendan revisar los horarios, accesos y detalles de cada recorrido mediante los códigos QR habilitados en las distintas rutas.

El pago para cualquiera de los dos servicios se realizará a través de la Tarjeta de Movilidad Integrada, por lo que será necesario contar con la recarga correspondiente.

¡Usa tu tarjeta MI edición especial para moverte en el Mundial! | Imagen: Uno TV

Transporte privado

Es importante considerar que los Taxis y aplicaciones de movilidad solo podrán operar en zonas designadas de ascenso y descenso en puntos perimetrales como:

Viaducto Tlalpan

Renato Leduc

Paseo Acoxpa

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México recuerda que, al terminar el partido, la calzada de Tlalpan suele saturarse por completo, por lo que sugiere evitar solicitar un vehículo cercano a esta zona o utilizar vehículos particulares en esta vialidad.

Asimismo, subraya que, debido al tráfico y a la alta demanda, podrían activarse las tarifas dinámicas en las aplicaciones de transporte, por lo que los costos podrían aumentar considerablemente.

Cierres totales

Las personas que viven en las zonas colindantes deberán tomar en cuenta los cierres totales de vialidades y portar su documentación para poder ingresar a sus calles.

Los cierres comenzarán este jueves a partir de las 05:00 horas.

Los cierres serán en:

San Gabriel – Santa Úrsula

San Benjamín – Santa Úrsula

San Cástulo – Santa Úrsula

San Celso – Santa Úrsula

San León – Santa Úrsula

Santo Tomás – San Alejandro

Santo Tomás – San Jorge

Horarios en el estadio

Cronograma de la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca | Imagen: Uno TV

Las puertas del Estadio Ciudad de México abrirán a las 09:00 horas este 11 de junio. No obstante, se recomienda tomar previsiones y llegar con anticipación; el Gobierno de la CDMX sugiere acudir desde las 07:00 horas.

Se espera que el evento oficial de inauguración del Mundial 2026 inicie a las 11:30 horas, cuando diversos artistas se presentarán en vivo.

A las 13:00 horas se dará el silbatazo inicial del partido entre México y Sudáfrica.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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