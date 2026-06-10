Canelo Álvarez entregará el premio al Jugador del Partido en la inauguración del Mundial 2026

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Canelo Álvarez será parte de la inauguración. Foto: Getty / Michelob Ultra

Saúl “Canelo” Álvarez será una de las figuras mexicanas que protagonizarán la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el campeón mundial de boxeo fue elegido para entregar el reconocimiento al Jugador del Partido durante el encuentro entre México y Sudáfrica, que marcará el inicio de la participación del Tricolor en el torneo el próximo 11 de junio.

El premio al Jugador del Partido se entregará al futbolista más destacado al finalizar cada encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para el debut de México ante Sudáfrica, Saúl “Canelo” Álvarez será el encargado de otorgar el reconocimiento, cuyo ganador será elegido mediante una votación de los aficionados a través de la plataforma oficial de la FIFA y anunciado al finalizar el partido.

El premio es entregado por la marca de cerveza Michelob Ultra, quien explicó que eligió al pugilista mexicano por representar valores como la disciplina, la resiliencia, la determinación y la búsqueda constante de la excelencia. Además considera que Álvarez es un referente internacional del deporte mexicano y una figura capaz de simbolizar el espíritu de superación que busca reconocer el premio.

“El Canelo ha construido un legado basado en el esfuerzo y el alto rendimiento, por lo que representa de manera ideal lo que significa el trofeo Superior Player of the Match”, señaló la compañía al presentar la iniciativa.

¿Cómo elegirán al Jugador del Partido?

El ganador del reconocimiento será elegido directamente por los aficionados mediante la plataforma oficial de votación de la FIFA. Durante cada partido, los seguidores podrán seleccionar al jugador que consideren más sobresaliente y, una vez concluido el encuentro, el futbolista con más votos recibirá el trofeo.

Rodolfo Vargas, director de marcas premium de Grupo Modelo, destacó que la presencia de Álvarez en el partido inaugural busca estar a la altura de la relevancia que tiene el Mundial para México.

“Al tratarse del partido inaugural de México en la Copa del Mundo, queremos crear un momento a la altura de lo que significa este escenario para nuestro país, estamos convencidos que la presencia de Saúl representa el orgullo nacional para millones de aficionados”, afirmó.

La ceremonia de inauguración dará inicio el jueves 11 de junio a las 11:30 horas ( tiempo del centro de México), pero la apertura de puertas será a las 9:00 horas, para que los aficionados puedan ir acomodándose en sus lugares.

El partido entre México y Sudáfrica será a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México, tras el encuentro los aficionados podrán votar por el mejor jugador del juego en la plataforma oficial de la FIFA para que Saúl “Canelo” Álvarez entregue el galardón.

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