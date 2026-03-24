Así se ven los mundiales de futbol a través de estampillas históricas

GENERANDO AUDIO...

La filatelia se ha convertido en una forma única de revivir la historia de los mundiales de futbol, a través de estampillas, postales y timbres que documentan momentos clave dentro y fuera de la cancha.

Para coleccionistas como Francisco Javier López de Lerena, cada pieza representa un viaje en el tiempo, donde se mezclan la pasión por el deporte y el valor histórico del correo.

Filatelia y mundiales: estampillas que cuentan historia

El filatelista ha reunido una colección de más de 400 piezas del Mundial México 1970, entre estampillas, cancelaciones postales y tarjetas conmemorativas.

Estas piezas incluyen diseños del artista Lance Wyman, quien también participó en la imagen de los Juegos Olímpicos de 1968, integrando elementos de culturas originarias en el arte gráfico.

Además, destacan detalles como las cancelaciones especiales que marcaban fechas y partidos, lo que las convierte en objetos únicos para los coleccionistas.

Para el Mundial México 1986, López de Lerena cuenta con alrededor de 350 artículos, incluyendo postales, folletos y ediciones especiales que difundieron el evento a nivel internacional.

Colección revive momentos históricos del futbol mundial

Entre las piezas más valiosas se encuentran variaciones en sellos postales, consideradas “joyas” dentro de la filatelia, por sus diferencias mínimas en diseño o impresión. Cada artículo también evoca recuerdos personales, como los partidos históricos disputados en el Estadio Azteca, incluyendo la final de 1986.

El coleccionista recuerda cómo acudía al Palacio Postal para sellar timbres de cada partido, una tradición que hoy forma parte de su acervo. De cara al Mundial 2026, espera que las nuevas estampillas reflejen la historia de México como sede mundialista.

La filatelia continúa registrando momentos clave del futbol, consolidándose como una forma de preservar la memoria de los mundiales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.