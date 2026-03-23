Repechaje intercontinental del Mundial 2026 en México: fechas, partidos, sedes y favoritos de la IA

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Repchaje en México. Foto: Getty Images

El camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase definitiva con el repechaje intercontinental, un mini torneo que por primera vez se disputará en México y que definirá a dos selecciones más clasificadas a la Copa del Mundo.

Este nuevo formato representa un cambio importante respecto a ediciones anteriores, donde el repechaje se jugaba a ida y vuelta. Ahora será una fase corta, a partido único y en sede neutral, lo que incrementa la presión y el dramatismo de cada encuentro.

Además, funciona como una prueba operativa para el Mundial, utilizando estadios que formarán parte del torneo en 2026.

Fechas y formato

Semifinales: jueves 26 de marzo de 2026

Finales: martes 31 de marzo de 2026

El formato es de eliminación directa a partido único, es decir que son cuatro partidos en total.

Serán dos llaves y cada una otorgará un boleto al Mundial.

Partidos del repechaje en México

Los cruces ya están definidos y reúnen a selecciones de cinco confederaciones:

Semifinales (26 de marzo)

Fecha y hora del Bolivia vs Surinam ¿Cuándo? Jueves 26 de marzo 2026

Jueves 26 de marzo 2026 ¿A qué hora? 17:00 horas

17:00 horas ¿En dónde? Estadio BBVA, Monterrey

Estadio BBVA, Monterrey ¿Dónde verlo? TUDN y ViX

Fecha y hora del Nueva Caledonia vs Jamaica ¿Cuándo? Jueves 26 de marzo 2026

Jueves 26 de marzo 2026 ¿A qué hora? 21:00 horas

21:00 horas ¿En dónde? Estadio Akron, Guadalajara

Estadio Akron, Guadalajara ¿Dónde verlo? TUDN y ViX

Finales (31 de marzo)

Fecha y hora del Irak vs ganador de Bolivia vs Surinam ¿Cuándo? Martes 31 de marzo 2026

Martes 31 de marzo 2026 ¿A qué hora? 21:00 horas

21:00 horas ¿En dónde? Estadio BBVA, Monterrey

Estadio BBVA, Monterrey ¿Dónde verlo? TUDN y ViX

Fecha y hora del República Democrática del Congo vs ganador de Nueva Caledonia vs Jamaica ¿Cuándo? Martes 31 de marzo 2026

Martes 31 de marzo 2026 ¿A qué hora? 15:00 horas

15:00 horas ¿En dónde? Estadio Akron, Guadalajara

Estadio Akron, Guadalajara ¿Dónde verlo? TUDN y ViX

Sedes en México

Los cuatro partidos se jugarán en dos estadios mundialistas:

Estadio BBVA (Monterrey)

Estadio Akron (Guadalajara)

Ambos recintos forman parte de la infraestructura del Mundial 2026, por lo que este repechaje también servirá para probar logística, operación y experiencia de afición antes del torneo.

¿Por qué es tan importante este repechaje?

Este torneo reúne a selecciones que estuvieron muy cerca de clasificar directamente, por lo que el nivel competitivo suele ser alto.

Participan equipos de distintas confederaciones:

CONMEBOL (Sudamérica)

Concacaf (Norteamérica)

AFC (Asia)

CAF (África)

OFC (Oceanía)

Además, hay un factor clave:

Dos selecciones avanzan directo a la final, lo que les da ventaja física y estratégica.

Otras cuatro deben jugar semifinal, lo que implica mayor desgaste en menos días.

Esto genera una diferencia importante en probabilidades y hace que cada detalle (viajes, clima, adaptación) sea determinante.

Contexto de las selecciones

Bolivia llega como representante sudamericano, una confederación históricamente fuerte.

Jamaica destaca como uno de los equipos más competitivos de Concacaf fuera de los anfitriones.

Irak y República Democrática del Congo avanzan directo a la final, lo que los coloca como favoritos naturales.

Surinam y Nueva Caledonia aparecen como las sorpresas que buscarán dar el golpe.

¿Quiénes son favoritos según la IA?

El análisis de inteligencia artificial, basado en ranking FIFA, rendimiento reciente y ventaja en el formato, apunta a:

Probabilidades estimadas:

Irak: 30%

República Democrática del Congo: 30%

Jamaica: 15%

Bolivia: 10%

Surinam: 10%

Nueva Caledonia: 5%

La IA considera clave el hecho de que Irak y RD Congo entran directo a la final, lo que reduce desgaste y aumenta sus opciones.

Posibles clasificados según la IA

Irak

República Democrática del Congo

El repechaje intercontinental del Mundial 2026 será una fase corta pero intensa, con cuatro partidos en México que definirán a los últimos invitados al torneo.

Con formato a partido único, selecciones de cinco confederaciones y boletos mundialistas en juego, este mini torneo no solo decidirá clasificados, sino que también servirá como ensayo general rumbo al Mundial, elevando la expectativa tanto dentro como fuera de la cancha.

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