Haaland reacciona a los memes y publica un video: “Hay que saber reírse”

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Erling Haaland reacciona a sus memes Foto: Reuters

Erling Haaland publicó un video en YouTube donde reacciona a todos los memes que surgieron sobre él después de hacerse viral por su participación en el Mundial 2026.

Cabe señalar que el delantero de la selección de Noruega es uno de los futbolistas más populares de internet, pues tan solo en Instagram supera los 70 millones de seguidores.

Los memes de Erling Haaland

El delantero Erling Haaland ganó mucha popularidad tras el Mundial 2026, pero más allá de su desempeño futbolístico, su éxito también se reflejó en las redes sociales, donde aumentó su número de seguidores y comenzaron a surgir una gran cantidad de memes inspirados en él.

Noruega fue una de las sensaciones de la justa mundialista, pues los vikingos comandados por Haaland cautivaron a los aficionados. Ahora es el propio Erling quien publicó un video reaccionando a todo este fenómeno, donde asegura que nunca le molestaron las bromas.

“Hola a todos, hoy sigo de vacaciones. Vamos a ver algunos de mis memes. Hubo muchos que fueron realmente divertidos. La vida ha cambiado, digámoslo así: para bien. Simplemente hay que saber reírse de los memes. La gente se toma las cosas demasiado personales”. se le escucha decir.

Para Haaland resulta increíble que existan tantas personas se parecen a él, aunque considera que esto se debe principalmente a su cabello rubio.

Anastasia Kostromitina, modelo rusa Foto: Reuters

Además, celebró la relevancia que adquirió Noruega durante el Mundial al relacionar al equipo con la imagen de los vikingos.

“Yo con el look vikingo, con los números e inspiraciones vikingas… Todo fue simplemente perfecto, honestamente. La cantidad de atención que Noruega va a recibir como país, como equipo y también como nación futbolística es una locura”.

El delantero también recordó su partido contra Brasil y cómo, en la previa, comentó un meme donde él y Vinícius Jr. aparecían recreando una icónica escena de la película ¿Y dónde están las rubias?

Aclara qué ocurrió con Tom Holland

Otra de las historias que se hizo viral fue la supuesta ocasión en la que Erling Haaland ignoró un mensaje de Tom Holland, después de que el actor lo invitara a salir cuando ambos coincidieron en Mónaco.

Por ello, al final del video, el futbolista aclaró que nunca quiso ser grosero e incluso explicó el contexto de lo ocurrido.

“El mensaje llegó el 23 de mayo de 2021. Decía: ‘Hola, amigo. Acabo de ver que estás en Mónaco. Si quieres ir por una bebida o algo así, avísame y, por favor, ven a los Spurs’. ¡Oh, Dios mío, ese es el chico de Spider-Man! No veo Spider-Man… Desafortunadamente, mi broma se sacó completamente de contexto. Sonó realmente grosero”.

El futbolista le envió un mensaje al actor para aclarar que no quiso ignorarlo y bromeó con que quizá en el futuro acepte aquella invitación.

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