¿Cuál es el próximo rival de México? El Tri vence 2-0 a Ecuador y pasa al histórico quinto partido

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México espera al ganador entre Inglaterra y Congo. Foto: AFP

La Selección Mexicana venció 2-0 a Ecuador este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México (anteriormente Estadio Azteca), lo que la coloca oficialmente en los octavos de final que se jugarán el próximo 5 de julio, pero ¿quién será el próximo rival de México?

El Tri podría enfrentarse a Inglaterra o República del Congo, encuentro que se definirá mañana miércoles.

El siguiente partido de México será el domingo 5 de julio a las 18:00 horas.

México ha tenido la mejor actuación en un Mundial de futbol al mantenerse invicto en sus primeros cuatro partidos, sin conocer la derrota. Además, rompió “la maldición” que lo había limitado a no disputar un quinto partido.

La Selección Mexicana llega con paso perfecto como líder del Grupo A, con tres victorias: 2-0 ante Sudáfrica, 1-0 frente a Corea y 3-0 contra Chequia.

¿Cómo van los encuentros para octavos de final al momento en el Mundial 2026?

Foto: Claro Sports

Tras la disputa de los primeros 72 partidos del Mundial 2026, correspondientes a la fase de grupos, el torneo definió a los 32 equipos que continuaron en la lucha por el título y quedó conformado el cuadro completo de los dieciseisavos de final.

La fase de eliminación directa comenzó el domingo 28 de junio con una serie de enfrentamientos decisivos y que se extenderá hasta el viernes 3 de julio, periodo en el que la mitad de los sobrevivientes quedará en el camino y los mejores 16 avanzarán a la siguiente ronda en busca de la gloria mundialista.

Los partidos confirmados hasta el momento para los octavos de final son:

Canadá vs Marruecos , el sábado 4 de julio a las 11:00 horas en el Estadio Houston

vs , el sábado 4 de julio a las 11:00 horas en el Brasil vs Noruega , el domingo 5 de julio a las 14:00 horas en el Estadio Nueva Jersey

vs , el domingo 5 de julio a las 14:00 horas en el Paraguay vs Francia, el sábado 4 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Filadelfia

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