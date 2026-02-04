Cadillac presenta a TWG AI como su patrocinador oficial y exclusivo de inteligencia artificial

GENERANDO AUDIO...

Se trata de un acuerdo multianual con TWG AI. Foto: @cadillacf1

El equipo Cadillac Formula 1 sigue revelando los detalles de su esperado debut en la F1 2026 y, este miércoles, la escudería estadounidense presentó oficialmente a su socio principal, TWG AI.

Para celebrar el acuerdo, en sus cuentas oficiales de redes sociales se compartió una fotografía en la que el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, aparecen portando sus uniformes, con el logo del patrocinador al centro.

“Al crear algo completamente nuevo, la inteligencia es fundamental. Bienvenido a TWG AI, socio oficial de IA del equipo Cadillac Fórmula 1. Creado con intención. Impulsado por la inteligencia”, se lee en su perfil de Instagram.

Un cerebro digital para el nuevo equipo de la parrilla

Se trata de un acuerdo multianual con TWG AI, la división de inteligencia avanzada de TWG Global, que se convierte en su socio principal y exclusivo de inteligencia artificial.

Esta alianza busca integrar tecnología de vanguardia en la toma de decisiones y el rendimiento del equipo, marcando el inicio de una era donde la IA será el motor de la estrategia de la escudería.

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a TWG AI como nuestro primer socio principal. Entramos a la Fórmula 1 con la intención de llevar un manual completamente nuevo al paddock.” Dan Towriss, CEO de Cadillac Formula 1 Team Holdings LLC

Asimismo, Towriss agregó que TWG AI comparte el enfoque de la escudería, por lo que su tecnología estará ligada a su operación diariamente.

“Desde el primer día, nos propusimos construir un equipo diseñado para el futuro del deporte, combinando excelencia en ingeniería con sistemas inteligentes y una visión de largo plazo. TWG AI comparte ese enfoque, y su tecnología estará integrada en nuestra operación diaria, ayudándonos a tomar decisiones más rápidas e inteligentes, extraer desempeño en todos los niveles y establecer un nuevo estándar de cómo se construye un equipo moderno de Fórmula 1”. Dan Towriss, CEO de Cadillac Formula 1 Team Holdings LLC

La IA como multiplicador de rendimiento

Para Drew Cukor, presidente de TWG AI, esta colaboración demuestra que la inteligencia artificial bien diseñada es un “multiplicador de desempeño” tanto en las pistas como en los negocios de alto riesgo.

La meta es clara: extraer el máximo potencial de cada dato en un entorno donde los segundos marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso.

“El trabajo que TWG AI realiza con el equipo Cadillac Formula 1 se traduce directamente a entornos empresariales más amplios, donde los líderes enfrentan demandas similares: decisiones rápidas, necesidad de información precisa e inmediata, y escenarios de alto riesgo”. Drew Cukor, presidente de TWG AI

“En lugar de heredar sistemas heredados, podemos diseñar las bases correctas desde el inicio. El enfoque de TWG AI se alinea con esa filosofía: construir de manera deliberada, probar rigurosamente y planear para un rendimiento a largo plazo”, agregó Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac Formula 1.

¿Qué es TWG AI?

El patrocinador principal, TWG AI, es la división de inteligencia artificial de TWG Global, un poderoso fondo de inversión estadounidense liderado por Mark Walter, este grupo empresarial ya es un referente en el mundo del deporte:

Béisbol: Son los dueños de los Dodgers de Los Ángeles (desde 2012) y tienen participación en los Tampa Bay Rays.

Básquetbol: Cuentan con acciones en equipos de élite como los Lakers, los Mavericks de la NBA y las Sparks de la WNBA.

Motores: A través de TWG Motorsports, tienen presencia en Andretti Global, Spire Motorsports y ahora el proyecto insignia de Cadillac en la F1.

Cadillac se alista para el Super Bowl

Además de la alianza con TWG AI, el equipo Cadillac Formula 1 recientemente anunció su unión con América Móvil, sumando a marcas como Telcel, Infinitum y Claro al proyecto.

De la misma manera, la expectativa ahora se centra en el próximo para la escudería: la presentación oficial del monoplaza, la cual se llevará a cabo durante el marco del Super Bowl, a pocos días de que comience la cuenta regresiva para su debut en las pistas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.