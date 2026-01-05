“Si yo era más rápido que Max, era un problema”: Checo Pérez habla de su etapa en Red Bull

GENERANDO AUDIO...

Sergio “Checo” Pérez habló de su etapa en Red Bull y su salida después de cuatro años, luego de que él fuera subcampeón del mundo en la tabla de pilotos y su compañero Max Verstappen fuera campeón, así como la escudería también salió vencedora en el mundial por equipos.

El piloto tapatío dio su versión en “Cracks”, un podcast de entrevistas con enfoque en negocios y mentalidad que es llevado por Oso Trava en YouTube.

“Checo” Pérez habló de su etapa en Red Bull. Foto: AFP

Bola de nieve aumenta y Checo Pérez nota el cambio en Red Bull para él

Checo Pérez habló de su etapa en Red Bull y la manera en que le comenzaron a reclamar prácticamente por todo lo que hacía, ya fuera que hiciera algo bien, o algo mal:

“En Red Bull todo era un problema, si era muy rápido era un problema, se creaba un ambiente muy tenso en Red Bull si yo era más rápido que Max, era un problema. Si yo era más lento que Max, todo era un problema”. Sergio Pérez

El piloto mexicano añadió que, al no empezar a dar resultados, comenzó a ir con un psicólogo, lo cual le ayudó, pero en el tramo final lo pensó en retomar:

“Yo en el fondo sabía que cuando tienes un coche que estás pensando en qué va a pasar, qué va a hacer, en qué curva vas a chocar, no puedes ir rápido y a parte tienes a todo tu equipo en contra públicamente, era muy difícil”. Sergio Pérez

El mexicano señaló que, debido a todas esas situaciones, solamente alguien mentalmente fuerte puede soportar algo así.

Su trabajo se recompensó en lo competitivo pero no con el equipo

Checo mencionó que desde 2022 su coche era más a su estilo y eso lo reflejó en las pruebas de simulador, así como en los fines de semana de competencia. Pero una vez que llegaron las actualizaciones, el monoplaza cambió más al estilo de Max Verstappen:

“Cuando llegan las mejoras, hay una dirección muy clara en la que se tiene que ir el equipo. Ahí es cuando yo empiezo a tener problemas, el coche ya no sé qué me va a hacer, ya estoy pensando en no chocar, no tienes el control al 100% y en 2023 pasa lo mismo”. Sergio Pérez

Red Bull podía ser un equipo de época

Checo Pérez puntualizó que tenían todas las herramientas para poder haber dominado en la F1 por al menos una década:

“Teníamos el mejor equipo, desafortunadamente todo se destruyó. Teníamos el equipo para haber dominado los próximos 10 años el deporte. Y desafortunadamente todo terminó. Estaba en el mejor equipo”. Sergio Pérez

Lo complicado de ser el compañero de Max Verstappen

El originario del estado de Jalisco calificó que ser compañero del neerlandés Verstappen es sumamente complicado, sobre todo por lo que eso conlleva:

“Ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Formula 1, pero muy lejos. Cuando yo llegué a Red Bull empecé a tener resultados. Todo mundo se olvidó de la difícil que era estar en ese asiento, y yo era muy consciente a donde llegaba”. Sergio Pérez

Checo Pérez sabía que Red Bull trabajaba para Verstappen

Pérez dejó en claro que, desde el primer momento, Christian Horner (quien era el director del equipo) le señaló que el trabajo en esa escudería era enfocado a Verstappen:

“Cuando me siento por primera vez con Christian, me dice ‘mira, nosotros vamos a correr con dos coches, porque tenemos que correr con dos coches’ pero eso proyecto fue creado para Max”. Sergio Pérez

El mexicano dijo que estaba consciente que sabía a lo que llegaba y se comprometió para apoyar y desarrollar el coche, así como a Red Bull.

Checo habló de sus reemplazos con Christian Horner

Checo Pérez comentó que al final habló con Christian Horner sobre Liam Lawson y la posibilidad de que no funcionara, a lo que recibió la contestación que se probaría con Yuki Tsunoda, y así sucesivamente.

El tapatío remarcó la intención de Red Bull de seguir trabajando para Max Verstappen, lo que Checo vislumbró como una situación complicada para cualquiera que llegue a ser compañero del neerlandés.

Ve aquí la entrevista completa a partir del minuto 47:19

Checo es nuevo piloto de Cadillac

El piloto mexicano fue anunciado oficialmente como nuevo piloto de la escudería Cadillac, junto a Checo Pérez también llega Valtteri Botta, para que la dupla compita a partir de la temporada 2026.

¿Cuándo arranca la temporada 2026 de la F1?

El calendario de la Fórmula 1 2026 fue revelado este primero de enero y comenzará del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Melbourne. A partir de ahí, el campeonato recorrerá cinco continentes hasta cerrar del 4 al 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi.

¿Cuándo será el Gran Premio de México 2026?

El Gran Premio de la Ciudad de México está programado para celebrarse del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Calendario completo de la Fórmula 1 2026

6–8 marzo | Australia – Melbourne

13–15 marzo | China – Shanghái

27–29 marzo | Japón – Suzuka

10–12 abril | Bahréin – Sakhir

17–19 abril | Arabia Saudita – Jeddah

1–3 mayo | Miami – Estados Unidos

22–24 mayo | Canadá – Montreal

5–7 junio | Mónaco – Mónaco

12–14 junio | España – Barcelona

26–28 junio | Austria – Spielberg

3–5 julio | Gran Bretaña – Silverstone

17–19 julio | Bélgica – Spa-Francorchamps

24–26 julio | Hungría – Budapest

21–23 agosto | Países Bajos – Zandvoort

4–6 septiembre | Italia – Monza

11–13 septiembre | España – Madrid (nuevo circuito)

24–26 septiembre | Azerbaiyán – Bakú

9–11 octubre | Singapur – Singapur

23–25 octubre | Estados Unidos – Austin

30 octubre–1 noviembre | México – Ciudad de México

6–8 noviembre | Brasil – São Paulo

19–21 noviembre | Las Vegas – Estados Unidos

27–29 noviembre | Qatar – Lusail

4–6 diciembre | Abu Dhabi – Abu Dhabi

