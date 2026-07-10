Caos en Londres tras el Francia vs Marruecos: videos muestran disturbios y enfrentamientos

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Disturbios en Londres tras la victoria de Francia en el Mundial 2026 Foto: Reuters

Los disturbios en Edgware Road, Londres, este 9 de julio tras la victoria de Francia sobre Marruecos en el Mundial 2026 han dejado un saldo de cuatro detenidos y un agente de policía herido.

En videos e imágenes que circulan en redes sociales se pueden ver enfrentamientos entre aficionados y los elementos de seguridad, luego de que un grupo de personas cerrara la circulación, por lo que las autoridades se hicieron presentes en el lugar, según se informa.

“Los agentes fueron alertados inicialmente después de que un grupo de personas se congregara en la calle y bloqueara el tráfico. El incidente se intensificó cuando el grupo arrojó botellas y lanzó fuegos artificiales. Como consecuencia, se desplegaron más agentes en la zona”. Policía metropolitana

Edgeware road in London is a war zone tonight as Muslims riot over a world cup football game, 5000km away, between France and Morocco.



Make DIEversity make sense? https://t.co/w64qSC73oF pic.twitter.com/b9t3vKEnVJ — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 9, 2026

Los disturbios de Londres tras la derrota de Marruecos

La información difundida por las autoridades londinenses y retomada por medios como BBC, habla de un incidente con aficionados tras finalizar el partido, donde Francia eliminó a Marruecos al vencerlo 2-0 con goles de Mbappé y Dembélé.

La propia Policía Metropolitana dio a conocer que los aficionados comenzaron a agredir a los agentes que acudieron al lugar tras un reporte que indicaba que algunas personas estaban bloqueando el tráfico.

“Un agente fue trasladado al hospital por lesiones en la cabeza; se cree que fue golpeado con una botella de vidrio. No se reportaron otros heridos. Los agentes permanecieron en la zona y realizaron cuatro arrestos por alteración del orden público. El grupo se dispersó y la carretera se reabrió alrededor de la 1:00 de la madrugada”. Policía Metropolitana

Por su parte, Paul Swaddle, líder del Ayuntamiento de Westminster, hizo un llamado a los aficionados para que mantengan el respeto durante el Mundial.

The World Cup is officially out of control. 🤯⚽



Minutes after France eliminated Morocco (2-0) from the Quarterfinals, absolute chaos erupted on the streets of London. Edgware Road has turned into a standstill as riot police clash with crowds.



Football passion is unmatched, but… pic.twitter.com/alAnYj4hYR — உடனுக்குடன் | Udanukudan (@Udanukudan) July 10, 2026

En los videos compartidos en redes sociales se pueden ver bengalas y fuegos artificiales siendo lanzados mientras los equipos antidisturbios se daban cita en el lugar.

Los esfuerzos de las autoridades por contener el incidente fueron exitosos, pues a la 1:00 a.m. (hora de Inglaterra) se informó que las personas se habían dispersado y la circulación en dicha avenida había sido reabierta.

Por su parte, las autoridades mencionaron que revisarán las grabaciones y los videos que se han hecho virales para encontrar a los responsables de los actos ocurridos.

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